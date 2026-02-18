Mező közepén csapódott a földbe a repülőgép, súlyos állapotban vitték el a pilótát

Egy kisebb repülőgép csapódott földbe egy New Yorkshire-i mezőn.

Repülőgép csapódott földbe New Yorkshire-ban

Fotó: Fortepan / Fülöp Imre / Fortepan / Fülöp Imre

Egyetlen ember volt a repülőgépen

A rendőrséget Masham közelébe riasztották szerdán, helyi idő szerint dél körül, miután lezuhant a repülőgép. A gép egyetlen utasa maga a pilóta volt, akit mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

A rendőrség közlése szerint számos mentőegységet riasztottak a helyszínre, köztük egy mentőautót, egy csapatvezetőt és egy Yorkshire-i légimentőt is.

A férfit, akiről úgy vélik, hogy ő volt a repülőgép egyetlen utasa, súlyos sérülésekkel vitték kórházba helikopter segítségével

- mondta az Észak-Yorkshire-i Rendőrség szóvivője. (Metro)