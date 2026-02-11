Kiadták a vészjelzést: kitörhet a hírhedt vulkán, óriási pusztulást okozhat

Miután közel fél évszázadon át nagyrészt szunnyadt a világ egyik legveszélyesebb vulkánja, most baljós jeleket mutatott. A mexikói vulkán, az El Chichón, amely 1982-ben óriási pusztulást okozott, most megint mozgásban van. Az El Chichón hírhedt azért is, mert a vulkán kitörése hozzájárulhatott az egyik maja civilizációs válsághoz...

Kitörhet a hatalmas vulkán, amely már kipusztított egyszer egy civilizációt / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Életre kelhet a pusztító vulkán

Az 1982-es esemény megsemmisítette a vulkán kupoláját, lávafolyamokat indítva útjára a krátertől akár nyolc kilométeres távolságig. Alig több mint egy hét alatt három erőteljes kitörés több ezer halálos áldozatot követelt, falvakat rombolt le, és sokkal többeket kényszerített menekülésre.

A tudósok rájöttek, hogy még egy ennél is korábbi kitörése hozzájárulhatott a maja civilizáció kipusztulásához, ezzel pedig elindított egy sötét korszakot. Most, 2026-ban a szakemberek aggasztó aktivitásra lettek figyelmesek, ami arra utalhat, hogy az El Chichón nyugalmi állapota lassan véget ér.

A Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem már 2025 második felében mozgást észlelt, emelkedett a hőmérséklet, kénképződés volt megfigyelhető - írja a Daily Record. Drónokat, műholdas érzékelőket és helyszíni eszközöket is bevetnek, hogy monitorozzák a vulkánt. A mexikói tudósok arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak nyugodtak, gondos megfigyelés alatt tartják a vulkánt, a kitörés korai felismerése kulcsfontosságú lehet.