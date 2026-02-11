Kiadták a vészjelzést: kitörhet a hírhedt vulkán, óriási pusztulást okozhat

Miután közel fél évszázadon át nagyrészt szunnyadt a világ egyik legveszélyesebb vulkánja, most baljós jeleket mutatott. A mexikói vulkán, az El Chichón, amely 1982-ben óriási pusztulást okozott, most megint mozgásban van. Az El Chichón hírhedt azért is, mert a vulkán kitörése hozzájárulhatott az egyik maja civilizációs válsághoz...
Az 1982-es esemény megsemmisítette a vulkán kupoláját, lávafolyamokat indítva útjára a krátertől akár nyolc kilométeres távolságig. Alig több mint egy hét alatt három erőteljes kitörés több ezer halálos áldozatot követelt, falvakat rombolt le, és sokkal többeket kényszerített menekülésre.
A tudósok rájöttek, hogy még egy ennél is korábbi kitörése hozzájárulhatott a maja civilizáció kipusztulásához, ezzel pedig elindított egy sötét korszakot. Most, 2026-ban a szakemberek aggasztó aktivitásra lettek figyelmesek, ami arra utalhat, hogy az El Chichón nyugalmi állapota lassan véget ér.
A Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem már 2025 második felében mozgást észlelt, emelkedett a hőmérséklet, kénképződés volt megfigyelhető - írja a Daily Record. Drónokat, műholdas érzékelőket és helyszíni eszközöket is bevetnek, hogy monitorozzák a vulkánt. A mexikói tudósok arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak nyugodtak, gondos megfigyelés alatt tartják a vulkánt, a kitörés korai felismerése kulcsfontosságú lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.