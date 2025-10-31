Helikopter csapódott a földbe, életét veszette az utas - videó

Egy férfi életét vesztette, miután egy helikopter a földbe csapódott Doncasterben.

Életét vesztette az utas miután lezuhant a helikopter (fotó: Metro)

A Gamston repülőtérről reggel 10 órakor felszállt légi jármű, a ReFood nevű ételhulladék újrahasznosító telep területén, az Ings Road közelében zuhant le.

A helyszínen egy 70 éves férfit próbáltak újraéleszteni, ám nem sokkal a mentők kiérkezése után, 10:14-kor halottnak nyilvánították.

Többen is utaztak a helikopteren

A pilóta egy 41 éves férfi volt, a helikopteren pedig egy 58 éves nő és egy 10 éves fiú is utazott. Ők könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet.

A helyiek szerint a gép egy Robinson R44 Raven II típusú helikopter volt, amelyet gyakran használnak magánrepülésekre.

James Church, Doncaster térségének képviselője a Metro-nak elmondta, hogy a lezuhanás helye egy elszigetelt területen, két vasútvonal között található. Elmondása szerint ezen a helyen szerencsére nem járnak sokan, de azt is hozzá tette, hogy a baleset körülményeiről egyelőre nincs több információ.

Gary Magnay főfelügyelő közölte: