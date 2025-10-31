Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Helikopter csapódott a földbe, életét veszette az utas - videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 07:10
A fedélzeten egy 10 éves kisfiú is tartózkodott.
Egy férfi életét vesztette, miután egy helikopter a földbe csapódott Doncasterben.

Életét vesztette az utas miután lezuhant a helikopter
Életét vesztette az utas miután lezuhant a helikopter (fotó: Metro)

A Gamston repülőtérről reggel 10 órakor felszállt légi jármű, a ReFood nevű ételhulladék újrahasznosító telep területén, az Ings Road közelében zuhant le.

A helyszínen egy 70 éves férfit próbáltak újraéleszteni, ám nem sokkal a mentők kiérkezése után, 10:14-kor halottnak nyilvánították.

Többen is utaztak a helikopteren

A pilóta egy 41 éves férfi volt, a helikopteren pedig egy 58 éves nő és egy 10 éves fiú is utazott. Ők könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet.

A helyiek szerint a gép egy Robinson R44 Raven II típusú helikopter volt, amelyet gyakran használnak magánrepülésekre.

James Church, Doncaster térségének képviselője a Metro-nak elmondta, hogy a lezuhanás helye egy elszigetelt területen, két vasútvonal között található. Elmondása szerint ezen a helyen szerencsére nem járnak sokan, de azt is hozzá tette, hogy a baleset körülményeiről egyelőre nincs több információ.

Gary Magnay főfelügyelő közölte:

Gondolataink a tragikus balesetben elhunyt férfi családjával és szeretteivel vannak. Mi és a mentőszolgálatok munkatársai továbbra is a helyszínen dolgozunk, és teljes körű vizsgálatot indítottunk az incidens körülményeinek feltárására. A nyomozás részeként kérjük, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen nálunk. Ha a környéken tartózkodott abban az időben, és látta az eseményeket, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
