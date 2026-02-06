Jonah Hill fogyása: így szabadult meg több mint 70 kg-tól

A Wall Street farkasa sztárjáról nemrégiben megjelent képeken jól látható, milyen drámai átalakuláson ment keresztül a színész. Jonah Hill éveken keresztül küzdött a túlsúly miatti problémákkal, éppen ezért is döntött úgy, hogy változtat. A színész azóta több mint 70 kg-tól szabadult meg.
Jonah Hill fogyása nem egyik napról a másikra történt. Már 2011 körül komoly életmódváltásba kezdett, amelynek során akkor körülbelül 18 kilogrammot adott le. Táplálkozási szakértő segítségével alakította át az étrendjét, rendszeresen sportolt, és nagy hangsúlyt fektetett a testi-lelki egyensúlyra. Az elmúlt években ugyan testsúlya többször is ingadozott, főként szerepei miatt, de a mostani változás minden eddiginél látványosabb. 2012-ben az ABC News-nak úgy nyilatkozott fogyásáról:
Bárcsak valami őrült dolgot tettem volna, például tablettát szedtem volna vagy egy dzsinnt hívtam volna segítségül, de elmentem egy táplálkozási szakértőhöz, aki megmondta, mit egyek, hogy megváltoztassam a szokásaimat. Rájöttem, hogy a japán ételek nagyon sokat segítettek nekem.
Jonah Hill Kidd Kraddick rádióműsorában az edzésmódszeréről is vallott. Állítása szerint elkezdett futni és fekvőtámaszokat végezni. Napi 10 fekvővel kezdte, majd a végére eljutott a napi 100-ig. De nem ez volt számára a legnehezebb. Az Oscar-jelölt beismerte, hogy a sör volt a gyengéje, arról mondott le a legnehezebben. De csak a cél lebegett a szeme előtt, így idővel azt is megugrotta. A színész azonban nemcsak a külsején akart változtatni, hanem azon is, ahogyan saját magához viszonyul. A hangsúly számára sokkal inkább az önelfogadáson és a mentális jóléten van, nem pedig azon, hogy megfeleljen a hollywoodi elvárásoknak.
Jonah Hill már évek óta nyíltan beszél arról, milyen nehézségeket okozott számára a testsúlya és a testképével való küzdelem. Több interjúban elmondta, hogy fiatal korában gyakran érezte magát kívülállónak, és a média kritikái mély nyomot hagytak benne:
Tényleg hiszem, hogy mindenkinek van egy olyan pillanatképe magáról, amikor fiatal volt, és szégyelli azt. Nekem ez az a 14 éves, túlsúlyos és taszító gyerek, aki csúnyának érezte magát a világ szemében, aki hip-hopot hallgatott, és aki annyira szerette volna, ha elfogadják a gördeszkások közössége.
A túlsúlya miatt kapott megjegyzések nemcsak az önbizalmát, hanem a mentális egészségét is komolyan befolyásolták. Éppen ezért is döntött úgy, hogy változtat külsején.
