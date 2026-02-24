"Ő volt a legcsodálatosabb" - későn érkezett a rákos diagnózis, elhunyt a szeretett családapa

A Baillie családnál minden a lehető legtökéletesebb volt, amikor megtörtént a tragédia és elhunyt a családfő. A 41 éves, háromgyermekes családapát, Rich-t ugyanis gyógyíthatatlan bélrákkal diagnosztizálták azok után, hogy betegségének nem igazán voltak figyelmeztető jelei. Épp ezért, mire észrevették, már kezelhetetlenné vált, így négy, hat és nyolcévese sajnos félárva maradt. Felesége, Louisa pedig teljesen összetört.

Későn érkezett a rákos diagnózis, már nem lehetett megmenteni az apa életét. Fotó: Unsplash

Rich-t 2020 januárjában diagnosztizálták a halálos kórral, majd 11 hónappal később, november életét is vesztette:

A férjem volt a legcsodálatosabb ember a világon

- közölte Louisa kiemelve, Rich-nek nem volt vér a székletében, ami a legfeltűnőbb tünet.

Egy rendkívül egészséges, fitt és aktív férfi volt. Az egyetlen aggasztó jel az volt, hogy fájt a válla, ami miatt orvoshoz is ment, de ott úgy vélték, izomhúzódás lehet. Idővel azonban a fájdalom az oldalában is megjelent, majd jött tényleg az a tünet, ami egyértelmű jele a bélráknak: a véres széklet. Ezt követően, kivizsgálások ki is mutatták: negyedik stádiumú daganatos beteg volt, amivel sajnos már semmit nem tudtak tenni. Végstádium volt

- emlékezett vissza a családanya, aki azt sem tudta, hogyan mondja el gyermekeinek a hírt.

Rich hat kemoterápiás kúrán esett át a következő hónapokban, amelyekre az akkor tomboló koronavírus miatt egyedül kellett járnia. Louise pedig annyira stresszesnek érezte az egészet, férje betegségét és három gyermekük szinte egyedül gondozását, hogy egy alapítvány segítségét kérte, aminek köszönhetően tanácsadást kapott.

Sokat beszéltem velük, míg Rich beteg volt. Akkor közölték, ha meghal a férjem azonnal hívjam őket és én így tettem. Tudom, Rich-nek megnyugvás volt, hogy találtam valakit, aki támogatni tud engem, ha ő már nem lesz

- árulta el Louisa, kiemelve, Rich-nek a gyerekek jelentették a mindenséget, írja a Mirror.