"Napról napra küzd a jövőért" - SMA-s Lilike csodát tesz az életmentő kezelés után

2021 júniusában az egész ország egy egyéves kislányért szorított. Lili volt az első gyermek Magyarországon, aki egyedi méltányossági alapon megkaphatta a világ egyik legdrágább gyógyszerének számító génterápiát, a Zolgensma kezelést. A súlyos diagnózis utáni első infúziót a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika falai között kapta meg, a finanszírozást pedig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) biztosította. A hír akkor áttörésként járta be a magyar sajtót. Csaknem öt év telt el azóta – megnéztük, hogyan alakul ma a kislány állapota.
Lilinél csecsemőkorban diagnosztizálták a gerincvelői izomsorvadás (SMA) legsúlyosabb, 1-es típusát. A betegség a mozgató idegsejteket érinti: az SMN-fehérje hiánya miatt az izmok folyamatosan gyengülnek. Kezelés nélkül az SMA1 súlyos mozgáskorlátozottsághoz, légzési nehézségekhez és életveszélyes állapothoz vezethet.
A génterápia célja az volt, hogy a szervezetbe juttatva pótolja a hibás gént, ezáltal lassítsa vagy megállítsa a betegség előrehaladását, és esélyt adjon új mozgásfejlődési mérföldkövek elérésére.
Amikor 2021-ben megkapta a kezelést, még csak remélni mertük, hogy lesz jövője. Ma már nem csak reménykedünk – látjuk, ahogy napról napra küzd érte
– mondja az édesanya, Somogyiné Miskolci Éva.
A génterápia nem egyik napról a másikra hozott látványos változást. Az igazi munka a kezelés után kezdődött: rendszeres gyógytorna, fejlesztések, orvosi kontrollvizsgálatok és rengeteg otthoni gyakorlás.
Az elmúlt években azonban így is látványos előrelépések történtek:
Szakemberek szerint SMA esetén minden apró mozdulat hatalmas eredménynek számít. Lili kitartása és együttműködése a fejlesztések során kulcsszerepet játszik abban, hogy újabb és újabb lépcsőfokokat érjen el.
„Az első fejemelése… azt soha nem fogom elfelejteni. Másnak talán apróság, nekünk maga volt a csoda” – idézi fel az édesanya.
„Minden egyes mozdulat mögött órák, napok, hetek munkája van. De amikor sikerül neki, az a pillanat minden fáradtságot megér.”
Bár a génterápiából mindössze egyetlen infúzióra volt szükség, a kezelés nem jelent végleges gyógyulást. Az SMA élethosszig tartó állapot, amely folyamatos, komplex gondozást igényel. Lili rendszeres neurológiai és egyéb szakorvosi ellenőrzéseken vesz részt, gyógytornára jár, és speciális eszközök segítik a fejlődését.
„A génterápia esélyt adott. De a fejlődést Lili nap mint nap kemény munkával éri el” – fogalmaz az édesanya.
A család számára az elmúlt évek útja szinte felfoghatatlan. A kezdeti, alig mozgó állapotból mára egy küzdeni akaró, együttműködő, folyamatosan fejlődő kislány lett.
Voltak éjszakák, amikor csak néztem, ahogy alszik, és attól féltem, mit hoz a holnap. Ma már inkább azon gondolkodom, vajon holnap mit fog újra megpróbálni. Az SMA megtanított minket arra, hogy ne éveket tervezzünk előre, hanem a mai nap apró győzelmeit ünnepeljük. Amikor látom, milyen elszántan próbálja újra és újra, akkor tudom, hogy tőle tanulok kitartást.
Lili fejlődéséhez a rendszeres terápiák és segédeszközök elengedhetetlenek. A kezelések finanszírozására a család alapítványt hozott létre, amely továbbra is várja a felajánlásokat.
„Nem a diagnózis határozza meg őt. Ő egy mosolygós, akaratos, hihetetlenül erős kislány – és mi erre vagyunk a legbüszkébbek” – mondja az édesanya.
Ha visszagondolok arra a kisbabára, aki alig tudott mozdulni, és ránézek most… csak hálát érzek. Megtanultuk, hogy az élet nem attól teljes, hogy könnyű, hanem attól, hogy együtt küzdünk benne.
Lilike története nemcsak az orvostudomány fejlődéséről, hanem a kitartásról, a szülői elszántságról és a közösségi összefogás erejéről is szól. Közel öt évvel az életmentő kezelés után a legfontosabb hír: Lili állapota stabil, fejlődése biztató, és minden nap újabb apró győzelmeket arat.
