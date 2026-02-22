"Napról napra küzd a jövőért" - SMA-s Lilike csodát tesz az életmentő kezelés után

2021 júniusában az egész ország egy egyéves kislányért szorított. Lili volt az első gyermek Magyarországon, aki egyedi méltányossági alapon megkaphatta a világ egyik legdrágább gyógyszerének számító génterápiát, a Zolgensma kezelést. A súlyos diagnózis utáni első infúziót a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika falai között kapta meg, a finanszírozást pedig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) biztosította. A hír akkor áttörésként járta be a magyar sajtót. Csaknem öt év telt el azóta – megnéztük, hogyan alakul ma a kislány állapota.

Az évekkel ezelőtti súlyos diagnózis után Lilike

Egy súlyos diagnózissal indult minden

Lilinél csecsemőkorban diagnosztizálták a gerincvelői izomsorvadás (SMA) legsúlyosabb, 1-es típusát. A betegség a mozgató idegsejteket érinti: az SMN-fehérje hiánya miatt az izmok folyamatosan gyengülnek. Kezelés nélkül az SMA1 súlyos mozgáskorlátozottsághoz, légzési nehézségekhez és életveszélyes állapothoz vezethet.

A génterápia célja az volt, hogy a szervezetbe juttatva pótolja a hibás gént, ezáltal lassítsa vagy megállítsa a betegség előrehaladását, és esélyt adjon új mozgásfejlődési mérföldkövek elérésére.

Amikor 2021-ben megkapta a kezelést, még csak remélni mertük, hogy lesz jövője. Ma már nem csak reménykedünk – látjuk, ahogy napról napra küzd érte

– mondja az édesanya, Somogyiné Miskolci Éva.

Apró mozdulatok, hatalmas eredmények

A génterápia nem egyik napról a másikra hozott látványos változást. Az igazi munka a kezelés után kezdődött: rendszeres gyógytorna, fejlesztések, orvosi kontrollvizsgálatok és rengeteg otthoni gyakorlás.

Az elmúlt években azonban így is látványos előrelépések történtek:

Fejtartása stabillá vált

Karjait tudatosan, kontrolláltan mozgatja

Terapeuta enyhe segítségével képes négykézláb megtartani magát

A lábmozgások indítása már megjelent

Szakemberek szerint SMA esetén minden apró mozdulat hatalmas eredménynek számít. Lili kitartása és együttműködése a fejlesztések során kulcsszerepet játszik abban, hogy újabb és újabb lépcsőfokokat érjen el.

„Az első fejemelése… azt soha nem fogom elfelejteni. Másnak talán apróság, nekünk maga volt a csoda” – idézi fel az édesanya.



„Minden egyes mozdulat mögött órák, napok, hetek munkája van. De amikor sikerül neki, az a pillanat minden fáradtságot megér.”