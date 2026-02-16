Gyógyíthatatlan rákkal diagnosztizálták a fiatal nőt - bőrén vette észre az első tünetet

Egy gyógyíthatatlan rákban szenvedő nő elárult: nem engedi, hogy a betegség irányítsa az életét, sőt még bakancslistáját is be fogja fejezni.

Rákdiagnózisa után világjáró lett a nőből. Fotó: GoFundMe

Nem hagyta, hogy a rák átvegye az élete felett az irányítást

Khadejah Sutherland hátralévő ideje már meg van számlálva, ugyanis a rák a melléből, a májába és a gyomrába is átterjedt, így csupán 26 évesen a betegség gyógyíthatatlan típusával él együtt. Mindezek ellenére eltökélt, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az életéből. Diagnózisa óta világjáró lett, már járt Párizsban, Brazíliában, Prágában, Ibizán, Máltán, Dublinban, San Franciscóban és Vegasban, sőt még rengeteg utazás vár rá.

A fiatal nővel 2025 februárjában közölték, hogy rákos, és nem fog felépülni.

Hihetetlenül nehéz volt az új diagnózisom. Nagyon elkeserítő felismerni, hogy soha nem leszel rákmentes, és hogy a hátralévő életed lényegében meg van számlálva, illetve nem teheted meg azt, amit más veled egykorúak.

- mondta a birminghami Khadejah.

A volt történelemtanár eredetileg 2022-ben, 22 évesen fedezte fel, hogy valami nagyon nincs rendben.

Nem tapasztaltam a mellrákkal járó tipikus tüneteket. Másfél kilót híztam, és a bőröm nagyon rossz állapotban volt, ami számomra nem megszokott volt, mert már tinédzserként sem volt igazán problémás a bőröm. Ez körülbelül hat hónapig tartott, mielőtt elmentem az orvoshoz, hogy megpróbáljam kitalálni, mi történik.

A vizsgálatok során az orvosok egy cisztát találtak, és elküldték Khadejah-t eltávolításra, valamint biopsziára. A biopszia után azonban szörnyű híreket kapott a fiatal, miszerint harmadik stádiumú mellrákja van, és agresszív kezelésre lesz szüksége a rák előrehaladott stádiumának köszönhetően.

Teljesen összetörtem, olyan volt, mint egy testen kívüli élmény, egyszerűen nem volt értelme. Hogy lehetek 22 éves, és rákos? Rettegtem.

- emlékezett vissza.

Sugárterápián, kemoterápián és hat különböző műtéten esett át, beleértve a kétoldali masztektómiát, a bőrátültetést és a petesejt eltávolítását. A kemoterápiára azonban rosszul reagált, leálltak szervei, és tönkrement a hasnyálmirigye, ami 1-es típusú cukorbetegséget okozott nála. Végül menopauzába taszította a kezelés.