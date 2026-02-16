Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Gyógyíthatatlan rákkal diagnosztizálták a fiatal nőt - bőrén vette észre az első tünetet

rák
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 18:30
gyógyíthatatlan betegségkemoterápia
Egy fiatal nő csupán 23 éves volt, amikor az orvosok megállapították, hogy már semmit sem tudnak tenni betegsége ellen. Mindezek ellenére nem hagyta, hogy a rák megállítsa, és most 26 évesen bakancslistáját teljesíti.

Egy gyógyíthatatlan rákban szenvedő nő elárult: nem engedi, hogy a betegség irányítsa az életét, sőt még bakancslistáját is be fogja fejezni.

Rákdiagnózisa után világjáró lett a nőből.
Rákdiagnózisa után világjáró lett a nőből. Fotó: GoFundMe

Nem hagyta, hogy a rák átvegye az élete felett az irányítást

Khadejah Sutherland hátralévő ideje már meg van számlálva, ugyanis a rák a melléből, a májába és a gyomrába is átterjedt, így csupán 26 évesen a betegség gyógyíthatatlan típusával él együtt. Mindezek ellenére eltökélt, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az életéből. Diagnózisa óta világjáró lett, már járt Párizsban, Brazíliában, Prágában, Ibizán, Máltán, Dublinban, San Franciscóban és Vegasban, sőt  még rengeteg utazás vár rá.

A fiatal nővel 2025 februárjában közölték, hogy rákos, és nem fog felépülni.

Hihetetlenül nehéz volt az új diagnózisom. Nagyon elkeserítő felismerni, hogy soha nem leszel rákmentes, és hogy a hátralévő életed lényegében meg van számlálva, illetve nem teheted meg azt, amit más veled egykorúak.

- mondta a birminghami Khadejah.

A volt történelemtanár eredetileg 2022-ben, 22 évesen fedezte fel, hogy valami nagyon nincs rendben.

Nem tapasztaltam a mellrákkal járó tipikus tüneteket. Másfél kilót híztam, és a bőröm nagyon rossz állapotban volt, ami számomra nem megszokott volt, mert már tinédzserként sem volt igazán problémás a bőröm. Ez körülbelül hat hónapig tartott, mielőtt elmentem az orvoshoz, hogy megpróbáljam kitalálni, mi történik.

A vizsgálatok során az orvosok egy cisztát találtak, és elküldték Khadejah-t eltávolításra, valamint biopsziára. A biopszia után azonban szörnyű híreket kapott a fiatal, miszerint harmadik stádiumú mellrákja van, és agresszív kezelésre lesz szüksége a rák előrehaladott stádiumának köszönhetően.

Teljesen összetörtem, olyan volt, mint egy testen kívüli élmény, egyszerűen nem volt értelme. Hogy lehetek 22 éves, és rákos? Rettegtem.

- emlékezett vissza.

Sugárterápián, kemoterápián és hat különböző műtéten esett át, beleértve a kétoldali masztektómiát, a bőrátültetést és a petesejt eltávolítását. A kemoterápiára azonban rosszul reagált, leálltak szervei, és tönkrement a hasnyálmirigye, ami 1-es típusú cukorbetegséget okozott nála. Végül menopauzába taszította a kezelés.

Ekkor kiderült, hogy betegsége negyedik stádiumú lett, és tovább terjedt a testében, így már nem tudnak mit tenni érte az orvosok.

Egy idő után úgy döntöttem, hogy nem hagyom, hogy ez irányítsa az életemet... Ezért a világjáró álmomat követem, és létrehoztam egy GoFundMe-t, a követőim pedig segítenek ebben, amiért nagyon hálás vagyok.

A fiatal nő elkezdte bakancslistás álmait megvalósítani, és ezeket a közösségi médiában is megosztja. Bár hálás, amiért gond nélkül utazhat és kipróbálhat hobbikat, elkeseríti az, hogy ennek ilyen körülmények között kellett történnie.

Habár nyilvánvalóan az álmom, hogy körbeutazzam a világot, inkább soha többé nem utaznék, ha rákmentes lehetnék, mint hogy körbeutazzam a világot és rákos legyek.

Utazás közben Khadejah-nak folyamatosan gondoskodnia kell az egészségügyi ellátásáról, magával kell vinnie az összes gyógyszerét, be kell tartania a szedésük szabályait, és folyamatosan ellenőriznie kell a cukorbetegségét. Emellett gondoskodik a pihenésről a tevékenységek között, ami gyakran azt jelenti, hogy egy-két nap szünetet kell tartania a kimerültség, az ízületi fájdalom vagy a gyógyszerek okozta súlyos izommerevség miatt - írta a Mirror.

 

