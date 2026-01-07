Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Időben kellett volna ezzel foglalkoznia" – Katus Attila megszólalt édesapja halála után: megmenthették volna?

Katus Attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 09:00
gyászelvesztésbetegségapa
Felfoghatatlan veszteség érte a személyi edzőt: az új év elején elvesztette édesapját. Katus Attila a Borsnak adott exkluzív interjúban őszintén mesélt a gyászáról, a tanulságokról és arról, miért vállalta a megszólalást ebben a fájdalmas időszakban.

Hatalmas veszteség érte az újév első napjaiban Magyarország egyik legismertebb személyi edzőjét és életmód-tanácsadóját. Katus Attila pénteken este elveszítette édesapját, Katus Miklóst, aki 83 éves korában hunyt el. A sportoló a közösségi oldalán tudatta a szívszorító hírt, és megrendítő sorokkal búcsúzott attól az embertől, aki egész életében biztos pontot jelentett számára.

Katus Attila gyászol, elvesztette édesapját.
Katus Attila edzésben és tudatos táplálkozásban hisz, szerinte édesapja is tovább élhetett volna (Fotó: Máté Krisztián)

Katus Attilát megrendítette édesapja elvesztése

  • Szerethető, emlékezetes ember volt – akivel egyszer találkoztak, arra emlékeztek is. Közvetlen, humoros, igazi közönségkedvenc.
  • Mindig másokra figyelt – még élete utolsó éjszakáján is segíteni akart, törődött a környezetével.
  • Hátrányos helyzetből indult – egy szál ruhában jött el otthonról, mégis ügyvéd lett: élő bizonyítéka volt annak, hogy fel lehet állni.
  • A szorgalomban és a kemény munkában hitt – kifogyhatatlan energiával dolgozott, mindig mozgásban volt.

Drága Apu! Most csend van… Nemrég még együtt ünnepeltünk. Most az üresség, a fájdalom és a hiányod tombol – írta Attila egy rövid videó kíséretében, amelyet közös fotóikból állított össze. A bejegyzést pillanatok alatt elárasztották együttérző üzenetekkel.

A Borsnak adott exkluzív interjújában Katus Attila elmondta: tudatos döntés volt részéről, hogy ebben a lelkileg rendkívül nehéz időszakban megszólaljon. Az elmúlt napokban rengeteg üzenetet kapott ismerősöktől, barátoktól és rajongóktól, akik maguk is hasonló veszteségeken mentek keresztül.

 Ha az én megéléseim, gondolataim akár csak egy embernek is segítenek a gyász feldolgozásában, akkor már volt értelme beszélnem róla

– vallotta be Attila elcsukló hangon a Borsnak.

IMG_3815
Katus Attila édesapja sokat jelentett az edző számára, próbált minél több időt tölteni vele
(Fotó: Szabó Imre)

Édesapja elvesztése olyan érzelmeket hozott ki, amikre sosem gondolt

Attila szerint az édesapja elvesztése teljesen új világot nyitott meg előtte.

 Nem tudod elképzelni ezt a fajta érzést, végül aztán átéled, és akkor döbbensz rá dolgokra. Úgyhogy egy picit új világra és új napra ébred az ember ilyenkor. És tényleg nehezebb, sokat sír az ember [...]  és ez nem azt jelenti, hogy mintha életemben sokat sírdogáltam volna, de ez tényleg olyan felfoghatatlan érzés, hogy addig amíg nem tapasztalja az ember, addig nem tud róla semmit...

– mondta megtörten.

Katus Attila
Katus Attila édesapja halála krónikus betegségből fakadt
(Fotó: KISS ANNAMARIE)

Attila szerint édesapja tehetett volna betegsége ellen

Édesapja halálának hátterében szívelégtelenség állt, amely egy krónikus betegség következményeként alakult ki. Attila szerint tanulság lehet mindenki számára, hogy időben orvoshoz kell fordulni, és nem szabad félvállról venni az egészségügyi problémákat.

Nagyon sok embernek el kellene gondolkodnia azon, hogy egy problémával, tűnettel orvoshoz kell fordulni. Időbe kell menni! Édesapámnak is időben kellett volna ezzel foglalkoznia. Neki egy krónikus betegségből fakadó végelgyengülése volt. Megállt a szíve, a végén egy szívelégtelensége volt, mert már annyi más halmozott problémája  volt, hogy gyakorlatilag megállt a szíve. Persze utólag az ember mindig okosabb, de azért hozzáteszem, hogy akkor is lehetett volna ezt okosabban kezelni, de már késő. Ez mindenképpen tanulság!

Összehozta a családot

A fájdalom mellett azonban egy pozitív hozadéka is van ennek az időszaknak:

A család ilyenkor nagyon összezár. Mély beszélgetések indulnak, újra értelmeztünk dolgokat, és újra kapcsolódunk egymáshoz

– mondta Attila, aki számára ez a gyász most egy hosszú, lassú feldolgozási folyamat kezdete.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu