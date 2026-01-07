"Időben kellett volna ezzel foglalkoznia" – Katus Attila megszólalt édesapja halála után: megmenthették volna?

Hatalmas veszteség érte az újév első napjaiban Magyarország egyik legismertebb személyi edzőjét és életmód-tanácsadóját. Katus Attila pénteken este elveszítette édesapját, Katus Miklóst, aki 83 éves korában hunyt el. A sportoló a közösségi oldalán tudatta a szívszorító hírt, és megrendítő sorokkal búcsúzott attól az embertől, aki egész életében biztos pontot jelentett számára.

Katus Attila edzésben és tudatos táplálkozásban hisz, szerinte édesapja is tovább élhetett volna (Fotó: Máté Krisztián)

Katus Attilát megrendítette édesapja elvesztése

– akivel egyszer találkoztak, arra emlékeztek is. Közvetlen, humoros, igazi közönségkedvenc. Mindig másokra figyelt – még élete utolsó éjszakáján is segíteni akart, törődött a környezetével.

„Drága Apu! Most csend van… Nemrég még együtt ünnepeltünk. Most az üresség, a fájdalom és a hiányod tombol” – írta Attila egy rövid videó kíséretében, amelyet közös fotóikból állított össze. A bejegyzést pillanatok alatt elárasztották együttérző üzenetekkel.

A Borsnak adott exkluzív interjújában Katus Attila elmondta: tudatos döntés volt részéről, hogy ebben a lelkileg rendkívül nehéz időszakban megszólaljon. Az elmúlt napokban rengeteg üzenetet kapott ismerősöktől, barátoktól és rajongóktól, akik maguk is hasonló veszteségeken mentek keresztül.

Ha az én megéléseim, gondolataim akár csak egy embernek is segítenek a gyász feldolgozásában, akkor már volt értelme beszélnem róla

– vallotta be Attila elcsukló hangon a Borsnak.

Katus Attila édesapja sokat jelentett az edző számára, próbált minél több időt tölteni vele

(Fotó: Szabó Imre)

Édesapja elvesztése olyan érzelmeket hozott ki, amikre sosem gondolt

Attila szerint az édesapja elvesztése teljesen új világot nyitott meg előtte.

Nem tudod elképzelni ezt a fajta érzést, végül aztán átéled, és akkor döbbensz rá dolgokra. Úgyhogy egy picit új világra és új napra ébred az ember ilyenkor. És tényleg nehezebb, sokat sír az ember [...] és ez nem azt jelenti, hogy mintha életemben sokat sírdogáltam volna, de ez tényleg olyan felfoghatatlan érzés, hogy addig amíg nem tapasztalja az ember, addig nem tud róla semmit...

– mondta megtörten.