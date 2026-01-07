"Időben kellett volna ezzel foglalkoznia" – Katus Attila megszólalt édesapja halála után: megmenthették volna?

Hatalmas veszteség érte az újév első napjaiban Magyarország egyik legismertebb személyi edzőjét és életmód-tanácsadóját. Katus Attila pénteken este elveszítette édesapját, Katus Miklóst, aki 83 éves korában hunyt el. A sportoló a közösségi oldalán tudatta a szívszorító hírt, és megrendítő sorokkal búcsúzott attól az embertől, aki egész életében biztos pontot jelentett számára.
„Drága Apu! Most csend van… Nemrég még együtt ünnepeltünk. Most az üresség, a fájdalom és a hiányod tombol” – írta Attila egy rövid videó kíséretében, amelyet közös fotóikból állított össze. A bejegyzést pillanatok alatt elárasztották együttérző üzenetekkel.
A Borsnak adott exkluzív interjújában Katus Attila elmondta: tudatos döntés volt részéről, hogy ebben a lelkileg rendkívül nehéz időszakban megszólaljon. Az elmúlt napokban rengeteg üzenetet kapott ismerősöktől, barátoktól és rajongóktól, akik maguk is hasonló veszteségeken mentek keresztül.
Ha az én megéléseim, gondolataim akár csak egy embernek is segítenek a gyász feldolgozásában, akkor már volt értelme beszélnem róla
– vallotta be Attila elcsukló hangon a Borsnak.
Attila szerint az édesapja elvesztése teljesen új világot nyitott meg előtte.
Nem tudod elképzelni ezt a fajta érzést, végül aztán átéled, és akkor döbbensz rá dolgokra. Úgyhogy egy picit új világra és új napra ébred az ember ilyenkor. És tényleg nehezebb, sokat sír az ember [...] és ez nem azt jelenti, hogy mintha életemben sokat sírdogáltam volna, de ez tényleg olyan felfoghatatlan érzés, hogy addig amíg nem tapasztalja az ember, addig nem tud róla semmit...
– mondta megtörten.
Édesapja halálának hátterében szívelégtelenség állt, amely egy krónikus betegség következményeként alakult ki. Attila szerint tanulság lehet mindenki számára, hogy időben orvoshoz kell fordulni, és nem szabad félvállról venni az egészségügyi problémákat.
Nagyon sok embernek el kellene gondolkodnia azon, hogy egy problémával, tűnettel orvoshoz kell fordulni. Időbe kell menni! Édesapámnak is időben kellett volna ezzel foglalkoznia. Neki egy krónikus betegségből fakadó végelgyengülése volt. Megállt a szíve, a végén egy szívelégtelensége volt, mert már annyi más halmozott problémája volt, hogy gyakorlatilag megállt a szíve. Persze utólag az ember mindig okosabb, de azért hozzáteszem, hogy akkor is lehetett volna ezt okosabban kezelni, de már késő. Ez mindenképpen tanulság!
A fájdalom mellett azonban egy pozitív hozadéka is van ennek az időszaknak:
A család ilyenkor nagyon összezár. Mély beszélgetések indulnak, újra értelmeztünk dolgokat, és újra kapcsolódunk egymáshoz
– mondta Attila, aki számára ez a gyász most egy hosszú, lassú feldolgozási folyamat kezdete.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.