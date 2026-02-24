„Négy évem munkája ment a kukába” – zokogva nézte kettétört kocsiját Enikő

Minden autós egyik rémálma vált szörnyű valósággá hétfőn (február 23.) délután a III. kerületi Hímző utcában: az óbudai parkolóban ugyanis egy hatalmas fa egy hátborzongató reccsenéssel kidőlt - egyenesen az óbudai parkolóban várakozó kocsikra. Az autók közül több is totálkárosra tört, a helyiek szerint pedig az anyagi katasztrófa mellett csupán a vakszerencsén múlott, hogy nem történt emberi tragédia. Az egyik legcsúnyábban összeroncsolt kocsi tulajdonosa, Enikő lapunknak elmondta: sírva fakadt, mikor meglátta az autóját.

Az óbudai parkolóban álló kocsik közül több is totálkárosra tört Fotó: Gyepes Ádám/Facebook

Kidőlt fa zúzta össze a kocsikat az óbudai parkolóban

Enikő elmondta, hogy a fák állapotáról már többször is szóltak, ugyanis a helyiek pontosan tudták, hogy több közülük veszélyes lehet. Az érintett fa már a tavaly nyári viharban is megbillent, de ekkor még nem történt meg a mostani katasztrófa:

Évek óta jeleztük, hogy a fák nem biztonságosak, de magasról tettek rá. A nyári nagy viharban is - amikor szintén a Hímző utcai parkolóban volt sok autókár - egy kicsit megbillent a fa, a gyökérzet a másik irányban már körülbelül 20 cm-re felemelte a betonlapot ahhoz képest, ahol én álltam a kocsival. Ma szél volt és ennyi.... évek munkája ment a kukába

- mondta el a Borsnak Enikő, a totálkárosra tört Ford tulajdonosa. A kocsit valósággal kettéhasította a rázuhanó vastag törzs.

A Fordot kettéhasította a vastag fatörzs Fotó: Gyepes Ádám/Facebook

A gyermekét egyedül nevelő édesanya zokogásban tört ki, amikor meglátta az autót, főleg akkor, amikor zsákot húztak a felismerhetetlenné vált járműre:

Sírtam, többször is, pláne a végén, amikor feltettük rá a "hullazsákot"... ott végképp eltört a mécses

- mondta összetörten a családanya. A kártérítésről egyelőre sejtelme sincs, mint mondta, a mai napon megy be az önkormányzat jogi osztályához, hogy elindítsa az ügyet.

A károsultak egyelőre nem tudják, mire számíthatnak Fotó: Gyepes Ádám/Facebook

Elmondta, hogy szerencsére nem napi használatú kocsiról van szó, de egyedülálló szülőként nagy szüksége lenne az autóra:

Nincs másik kocsi a családban, de szerencsére nem volt napi használatban, viszont hosszabb távon szükséges egy autó, egyedülálló szülő vagyok. Emellett négy év munkája ment a kukába

- szögezte le. Úgy tudjuk, hogy a kerületben korántsem ez volt az első ilyen baleset, kidőlő faágak és fák már korábban is okoztak hasonló anyagi károkat. A károsultak közül most többen is együtt próbálnak intézkedni - azt, hogy milyen esélyekkel indulnak, egyelőre nem tudni.