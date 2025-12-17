60 embert kellett kimenekíteni: felcsaptak a lángok Óbudán

Kigyulladt az egyik negyedik emeleti lakásban egy szárítógép Óbudán keddről szerdára virradó éjjel. A katasztrófát szakemberek próbálták megakadályozni.
Tűzoltók rohantak a katasztrófához, és több egységgel, valamint légzésvédelemmel próbálták megfékezni a lángokat. A lakók közül mindenki ki tudott menekülni az épületből, és egy melegedőbuszban várták a tűzoltás végét – írja a Tények. Hajnalban térhettek vissza végül az otthonaikba.
