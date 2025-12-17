Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
60 embert kellett kimenekíteni: felcsaptak a lángok Óbudán

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 12:10
szárítógépÓbudalángkatasztrófa
Hatalmas volt a pánik. Szerencsére időben sikerült megfékezni a tüzet.

Kigyulladt az egyik negyedik emeleti lakásban egy szárítógép Óbudán keddről szerdára virradó éjjel. A katasztrófát szakemberek próbálták megakadályozni.

Óbudán
Óbudán tűz ütött ki Fotó: Freepik.com

Tűz ütött ki Óbudán

Tűzoltók rohantak a katasztrófához, és több egységgel, valamint légzésvédelemmel próbálták megfékezni a lángokat. A lakók közül mindenki ki tudott menekülni az épületből, és egy melegedőbuszban várták a tűzoltás végét – írja a Tények. Hajnalban térhettek vissza végül az otthonaikba.

 

