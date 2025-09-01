Felfoghatatlan tragédia: kidőlt fa miatt vesztette életét a nő

Lesújtó tragédia történt: egy nő életét vesztette, amikor egy forgalmas úton sétált, és egy fa rádőlt, ami halálos sérülést okozott neki.

A nő a helyszínen életét vesztette Fotó: Pexels

A különös baleset este 7 óra 15 perc körül történt Manchester West Didsbury negyedében. A rendőrség közlése szerint a nő a helyszínen elhunyt a Barlow Moor úton, a Stanton sugárút kereszteződésénél. A közeli benzinkút egyik alkalmazottja, aki szemtanúja volt az esetnek, a Manchester Evening Newsnak így nyilatkozott:

A fa egyszerűen kidőlt, egy nagy ág volt, és csak úgy leesett. Egy nő sétált alatta. Az időjárás kissé szeles volt, de nem erős. Néhány helyi lakos kijött, és közülük páran orvosok voltak, így megpróbáltak segíteni neki. Aztán megérkezett a mentő, és a rendőrség lezárta az utat.

A helyszínen készült fotók azt mutatták, hogy egy fa rádőlt az útra, amely teljesen elzárta azt a forgalom elől.

A tragédia kapcsán a Greater Manchester Police szóvivője is megszólalt, aki a következőket mondta:

– Augusztus 30-án, szombaton, körülbelül 19:15-kor riasztást kaptunk, hogy egy fa rádőlt egy nőre a Barlow Moor Roadon, Didsburyben. A mentők minden erőfeszítése ellenére a 40 év körüli nőt sajnos a helyszínen halottnak nyilvánították. A halálesetet nem kezelik gyanúsnak - idézi a szóvivőt a Metro.