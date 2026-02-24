Megszületett az első, méhátültetés utáni csodababa: "Nem hittem, hogy ez valaha is megtörténhet"

Megszületett az első olyan brit csodababa, aki azt követően látott napvilágot, hogy édesanyja, Grace Bell elhunyt donortól származó méhátültetésen esett át. Grace 16 volt, amikor közölték vele, egy nagyon ritka genetikai rendellenességben, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-szindrómában (MRHK-szindróma) szenved, ami megakadályozza a méh rendes fejlődését, így meddőséget okozva.

Méhátültetés után születhetett meg kisfia. Fotó: Freepik.com

Habár ezt követően nem nagyon látott kiutat, 2024-ben találtak számára egy donort, amelyet követően egy hét órás műtéten esett át az oxfordi Transzplantációs Központban. Ez után jöhetett a csoda: a várandósság. A harmincas éveiben járó informatikai vezető ugyanis új méhét és meddőségi kezelését követően 2025-ben teherbe tudott esni, majd év végén életet is adott kisfiának, Hugónak.

Életemben soha nem voltam még ilyen boldog. Nem hittem, hogy ez valaha is lehetséges lesz, így nem tudok elég hálás lenni a donoromnak és a családjának

- közölte Grace, akinek párja, Steve Powell egyszerűen, röviden fogalmazva, így nyilatkozott:

Hugo maga a csoda.

Az MRKH-szindróma egy olyan veleszületett rendellenesség, amelyet a hüvely, a méhnyak és a méh hiánya vagy alulfejlettsége jellemez és világszerte nagyjából minden ötezredik nőt érint főleg a pubertás idején. Legfeltűnőbb jele az, hogy nem kezdődik meg a menstruáció tinikorban annak ellenére, hogy például a mellek kifejlődtek. Ez pedig azért van, mert hüvely és a méh hiányában egyszerűen nem termel a petefészek női hormonokat. De az MRKH-s betegek a test más részein is szembesülhetnek rendellenességekkel állapotuk miatt:

rendellenes alakú vagy elhelyezkedésű vese

egyoldali veseagenesis (nem megfelelő vesefejlődés a test egyik oldalán)

csontváz rendellenesség

halláscsökkenés

szívfejlődési problémák

