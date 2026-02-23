"6 hetes korában köhögni kezdett a kisfiam - agykárosodást okozott nála"

12 évesen Malachinak a barátaival kellene lógnia és fociznia a parkban. De a legtöbb vele egykorú gyerekkel ellentétben a fiatal nem tud magától felöltözni vagy enni, és folyamatos gondozásra szorul. Ez azért van, mert Malachi bal agyvelőkárosodást szenvedett, miután csecsemőkorában elkapott egy borzalmas fertőzést, a légúti syncytial vírust (RSV) .
2024 óta kínálnak oltóanyagot az újszülöttek RSV elleni védelmére a várandós nőknek, de amikor az édesanyja, Laine Lewis terhes volt, ez nem volt elérhető. Bár a legtöbb eset enyhe lefolyású, a köhögéssel és tüsszentéssel terjedő tüdőfertőzés továbbra is évente mintegy 30 000 gyermeket és 18 000 felnőttet juttat kórházba az Egyesült Királyságban. Azt állították, hogy a vírus a csecsemőhalálozások egyik vezető oka. Minden télen körülbelül 20-30 gyermek hal meg a vírus miatt.
Laine, egy kétgyermekes anya, most arra kéri a szülőket, hogy oltassák be magukat. Annak ellenére, hogy csecsemőként csodával határos módon felépült, Malachi életét örökre megváltoztatta az RSV, melynek következtében testének nagy részét érintő agyi bénulás, epilepszia és inkontinencia alakult ki nála.
A gloucesteri Laine azt mondta: „Nem volt lehetőségem RSV elleni oltásra, amikor Malachit megszültem, de ha lett volna, mindenképpen beadattam volna, különösen annak tudatában, hogy mit csinálok most. Ha most terhes lennék, egy percet sem gondolkodnék. Fogalmam sem volt, hogy az RSV ennyire súlyos lehet, mivel a legtöbb baba, aki elkapja, még csak kórházba sem kerül, és jól felépül. De vannak babák, akik nagyon rosszul lesznek, és sajnos Malachi is közéjük tartozott.”
„Egy beteg gyermekkel kerültünk kórházba, aki aztán súlyosan megváltozott állapotban jött ki onnan, és az életünk örökre megváltozott.”
A várandós anyák számára a terhesség alatti oltás segít az antitestek felhalmozódásában, amelyek a méhen belül átjutnak a babához, és védelmet nyújtanak az RSV-vel szemben születésükkor. Bár a vakcina nem védi meg teljesen az RSV-fertőzéstől, csökkenti a súlyos betegség kockázatát.
Mindössze hathetes korában Malachi megfázott, köhögni, tüsszögni kezdett. Mivel koraszülött volt, Laine elővigyázatosságból elvitte a háziorvoshoz.
„Malachi születése után néhány napig a speciális csecsemőosztályon volt, és azt mondták nekünk, hogy legyünk óvatosak a köhögéssel és a megfázással, mert a tüdeje olyan kicsi, ezért úgy döntöttem, hogy minden esetre kivizsgáltatom” – mondta Laine. „Az orvos azt mondta, hogy jól van, de azt mondta, hogy figyeljem és vigyem vissza, ha rosszabbodik.”
Két nappal később, a kora reggeli órákban azonban Malachi tünetei rosszabbodtak, és amint kinyitott, azonnal elvitte a háziorvoshoz.
„Az orvos ránézett Malachira, és azonnal oxigénmaszkot tett az arcára, mert aggódott, hogy nem lélegzik rendesen” – mondta. „Közvetlenül karácsony előtt, 2013. december 12-én történt, amikor egy mentőautó vett fel minket az orvostól, és egyenesen a sürgősségire vitt. Kissé kábult és zavart voltam, mivel nem igazán értettem, mi történik. Azt hittem, bemegyünk, azt mondják, hogy Malachi jól van, és aztán hazamegyünk. Nem igazán értettem a helyzet súlyát.”
A kórházban Malachit azonnal újraélesztették, és az orvosok közölték Laine-nel, hogy RSV-fertőzése szepszissé alakult, és ez okozza a légzési problémáit.
„Telefonon beszéltem a férjemmel, Mike-kal, aki dolgozott, és azt mondtam neki: »Biztos vagyok benne, hogy hamarosan otthon leszünk. Majd tájékoztatlak.« Még mindig nem fogtam fel, mennyire beteg Malachi. Sokkos állapotban voltam” – mondta Laine.
Az orvosok stabilizálták Malachi állapotát, és átszállították a gyermekosztályra. Röviddel ezután azonban hirtelen leállt a légzése, és háromszor kellett újraéleszteni.
„Mike addigra már a kórházban volt, és olyan volt, mintha egy horrorfilmet néztünk volna. Még mindig nem igazán értettük, mi a baj” – mondta Laine „Rettenetesen félelmetes volt, majd még rémisztőbb lett, amikor közölték velünk, hogy Malachit intenzív osztályra kell helyezni, és intubálni kell. Csak egy felnőtt intenzív osztály volt abban a kórházban, ezért Malachit át kellett szállítani egy másik kórházba.”
„Egy mentőautót küldtek hozzá, ahol gyermek intenzív osztályos orvos és ápoló is volt, hogy elszállítsák, mert nem volt elég stabil ahhoz, hogy mozgatni lehessen. A kórházban Malachit felvitték a gyermek intenzív osztályra, lélegeztetőgépre kapcsolták egy kis ágyban, mindenhol csövek és gépek voltak.”
„Nagyon nehéz volt őt így látni, de akkor tudtam, hogy biztonságban van, és éreztem, hogy most már jól lesz” – tette hozzá Laine. „Fogalmam sem volt, mi fog következni.”
Másnap Malachi állapota ismét romlott, és rohamok jelentkeztek nála. A vizsgálatok kimutatták, hogy agykárosodása van.
„Az orvosok nem tudták, mennyire súlyos Malachi agykárosodása, de emlékszem, hogy a neurológus néhány nappal később megmutatta az agyvizsgálatát, és megmutatta a sérült területeket” – mondta Laine. „Az agyának nagy része az volt. Olyan volt, mintha valaki egy korsóba fogta volna az életemet, majd elengedte volna és a földre zúzta volna.”
Malachit 2013 karácsony napján engedték ki, Laine és Mike pedig a következő évet azzal töltötték, hogy alkalmazkodjanak az új valósághoz; megpróbálták kontrollálni Malachi rohamait, gyógyszereket adtak neki, és rendszeresen látogatták a kórházat.
„Januárban elvittük Malachit egy szakorvoshoz, aki egy hatalmas listát adott azokról a dolgokról, amiket valószínűleg nem fog tudni megtenni, beleértve a járást és a beszédet is” – mondta Laine. „Azt mondták nekünk, hogy számítsunk rá, hogy az agykárosodás 'súlyosan érinteni fogja', és hogy a várható élettartama tíz év lesz, amit rendkívül szörnyű volt hallani. De Mike-kal megfogadtuk, hogy a lehető legjobb életet biztosítjuk a kisfiunknak, bármi is történjék, és ameddig csak velünk van. Azt akartuk, hogy a lehető legjobban teljesítsen, és hogy a lehető legtöbbet segítsük neki, amíg csak az életünk része.”
Malachi nem fejlődött úgy, mint társai, de idővel egyre több mindent tanult meg. Nem tanult meg járni, de sikerült neki átfordulni, végül felülni és a fenekén "csoszogva" eljutni egyik helyről a másikra. Hároméves korában kimondta az első szavát, ami a "fény" volt. Logopédushoz és nyelvi terápiára jár, így képes beszélni a kisfiú.
A most tizenkét éves Malachi még mindig rohamoktól szenved. Súlyos látáskárosodása is van, és agyi bénulása miatt az egyik oldalán részlegesen lebénult. CSak pépesített ételt tud enni szondán keresztül.
„Mindezek ellenére ő a legédesebb, legszeretetteljesebb és legviccesebb fiú” – mondta Laine.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.