"6 hetes korában köhögni kezdett a kisfiam - agykárosodást okozott nála"

12 évesen Malachinak a barátaival kellene lógnia és fociznia a parkban. De a legtöbb vele egykorú gyerekkel ellentétben a fiatal nem tud magától felöltözni vagy enni, és folyamatos gondozásra szorul. Ez azért van, mert Malachi bal agyvelőkárosodást szenvedett, miután csecsemőkorában elkapott egy borzalmas fertőzést, a légúti syncytial vírust (RSV) .

Csecsemőként egy fertőzés támadta meg a kisfiút

Fertőzés támadta meg a kisfiút

2024 óta kínálnak oltóanyagot az újszülöttek RSV elleni védelmére a várandós nőknek, de amikor az édesanyja, Laine Lewis terhes volt, ez nem volt elérhető. Bár a legtöbb eset enyhe lefolyású, a köhögéssel és tüsszentéssel terjedő tüdőfertőzés továbbra is évente mintegy 30 000 gyermeket és 18 000 felnőttet juttat kórházba az Egyesült Királyságban. Azt állították, hogy a vírus a csecsemőhalálozások egyik vezető oka. Minden télen körülbelül 20-30 gyermek hal meg a vírus miatt.

Laine, egy kétgyermekes anya, most arra kéri a szülőket, hogy oltassák be magukat. Annak ellenére, hogy csecsemőként csodával határos módon felépült, Malachi életét örökre megváltoztatta az RSV, melynek következtében testének nagy részét érintő agyi bénulás, epilepszia és inkontinencia alakult ki nála.

A gloucesteri Laine azt mondta: „Nem volt lehetőségem RSV elleni oltásra, amikor Malachit megszültem, de ha lett volna, mindenképpen beadattam volna, különösen annak tudatában, hogy mit csinálok most. Ha most terhes lennék, egy percet sem gondolkodnék. Fogalmam sem volt, hogy az RSV ennyire súlyos lehet, mivel a legtöbb baba, aki elkapja, még csak kórházba sem kerül, és jól felépül. De vannak babák, akik nagyon rosszul lesznek, és sajnos Malachi is közéjük tartozott.”

„Egy beteg gyermekkel kerültünk kórházba, aki aztán súlyosan megváltozott állapotban jött ki onnan, és az életünk örökre megváltozott.”

A várandós anyák számára a terhesség alatti oltás segít az antitestek felhalmozódásában, amelyek a méhen belül átjutnak a babához, és védelmet nyújtanak az RSV-vel szemben születésükkor. Bár a vakcina nem védi meg teljesen az RSV-fertőzéstől, csökkenti a súlyos betegség kockázatát.