Dopeman véleménye Magyar Péterről: Az ország irányítására nem alkalmas

Szombaton rendezték meg a a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényét a Várkert Bazárban. A nap legnagyobb eseménye Orbán Viktor beszéde, amiben nemcsak a tavalyi év történéseit értékeli, hanem a jövőről is megszólalt. Pityinger László, ismertebb nevén Dopeman, nagyon várta, hogy mikkel rukkol majd elő a miniszterelnök.

Dopeman és Orbán Viktor kapcsolata remek az elmúlt időben (Fotó: Máté Krisztián)

Ilyen a kapcsolat Orbán Viktor és Dopeman között

Személyesen nagyon nagy formának tartom a miniszterelnököt. Már korábban is megmondtam, hogy mindenben támogatom és a politikájával is abszolút egyetértek és azzal is, amilyen célokat kitűzött maga elé. Hosszú volt a mi utunk, de összeért. Szerintem kifejezetten jó viszonyt ápolunk, amikor találkozunk és majd, ha mögötte ülök, akkor kicsit bemasszírozom a hátát és utána mehet is

— mondta a Patriótának Pityinger László.

Sokan kérdezik meg a rappertől is, hogy miért gondolja a Fideszt a biztos választásnak. Erre a kérdésre véleménye szerint roppant egyszerű a válasz. „Miért, nem az?” - mesélte Dopeman.

Dopeman kitért a támogatásokra is Orbán Viktor évértékelője előtt (Fotó: Mediaworks)

Dopeman: „Mi a baj a Fidesszel?”

A rezsicsökkentés? A 25 év alatti SZJA-mentesség? A 3%-os lakáshitel felvétel? A családtámogatási rendszer? A motivációs politika? Az ingyen elvégezhető egyetem? Tehát ezekről lehet beszélgetni, nekem vannak baloldali barátaim, akik hiányolják a szakszervezetiséget. Megértem, de szerintem a munkásosztály a Fidesz egyik legnagyobb támogatója

— sorolta a rapper a magyar kormány támogatásait.

Pityinger László kicsit kitért a másik oldalra is, ahol szerinte egy megbízhatatlan ember lesz Orbán Viktor kihívója. „Választás nem lesz, csak szavazás. Egy ideális világban Orbán Viktorral szemben egy hasonló kvalitásokkal rendelkező politikus állna ki, de jelenleg egy olyan ember van ott, aki a tegnapi videóját látva, nem hogy az ország irányítására nem alkalmas, de a nadrágját összegombolni sem tudja” - jegyezte meg Dopeman.