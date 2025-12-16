„Nagyon aggódom érted!” – életveszélyes állapotban került intenzív osztályra a mellrákkal küzdő Julianna

Életveszélyes állapotban került intenzív osztályra Schwarz Julianna. Rengetegen aggódnak a népszerű tiktokkerért.

Julianna mellrákkal küzd Fotó: beküldött

A Németországban élő nő tavaly szeptemberben vett észre egy kis csomót a mellében. Elment nőgyógyászhoz, aki azt mondta, hogy nem rosszindulatú, majd felszívódik. Julianna azonban nem hagyta annyiban a dolgot, mert érezte, hogy valami nincs rendben. Háromhavonta járt a nőgyógyászhoz, ahol kérte, hogy csináljanak biopsziát. Egy évvel később végül elküldte az eljárásra az orvos, és Júlia augusztus végén megtudta, hogy mellrákja van.

Julianna életveszélyes állapotban került kórházba

Napokig eltűnt, a követői nagyon aggódtak érte, majd egy ismerőse tett bejegyzést a Facebook-oldalán, amiben tájékoztatta az embereket, hogy Julianna fertőzést kapott, összeesett a keringése, de visszahozták az életbe, jelenleg intenzív osztályon ápolják. Az állapota stabil.

Rengetegen aggódnak Juliannáért Fotó: beküldött

Nagyon sokan aggódnak érte

A mellrákkal küzdő nőt rengetegen követik a közösségi médiában. Rendszeresen posztolt a küzdelméről, amivel másokat is motivál. Julianna a rákban elhunyt édesapjától tanulta, hogy "ki kell nevetni a betegséget", ezért igyekszik pozitív maradni bármennyire is nehéz neki. Azonban napokig nem adott életjelet magáról; ahogy kiderült, hogy kórházba került rengetegen szorítanak neki és jókívánságokkal halmozzák el. Mindenki abban bízik, hogy felépül.

„Az Isten megsegít, drága!”

„Remélem, javulgatsz, sok erőt kívánok neked!”

„Ne gyere ki addig a kórházból, amíg teljesen jól nem érzed magad! Vigyázz magadra!”

„Imádkozom a felépülésedért!”

„Minden rendben lesz, csak próbálj erős maradni!”

„Nagyon aggódom érted!”

Az utolsó, közel egy hete közzétett TikTok-videójában boldog és úgy tűnik minden rendben van. A hosszú fekete haját elveszítette a kemoterápia miatt, de sikerült parókával helyettesítenie.

„Olyan boldog vagyok, hogy sírtam az előbb tíz percen keresztül, a sötétbarna parókámat megcsináltam, hogy úgy nézzek ki mint régen...” – mondta Julianna a videójában. Rengetegen szorítanak érte és bíznak benne, hogy hamarosan újra láthatják a pozitív energiát árasztó videóit.