"Azt hiszik, drogfüggő vagyok, mert esnek ki a fogaim, de valójába krónikus beteg vagyok"

Szívszorító, min kell átmennie annak a 20 éves Elouise Harrisnek, aki többé már nem érzi szépnek magát, miután fogai csak úgy elkezdtek kihullani. A fiatal ugyanis krónikus betegséggel küzd, azonban ezt sokan nem tudják. Mi több, sokan azt feltételezik, drogfüggő lehet vagy nem figyel oda a higiéniára. Rengetegszer alázták meg, ami miatt már egy ideje el sem hagyja az otthonát. Nem mosolyog, nem beszél. Most az a célja, hogy új, állandó műfogakat rakasson be. Azonban ehhez adománygyűjtésre van szüksége.

Plasztikai műtétet szeretne kihullott fogai pótlására.

Enni sem tudok rendesen. Mindig is vékony voltam, de így is fogytam 12 kg-ot. Állandóan sápadt vagyok, kihullott a hajam. Soha nem voltam ilyen rosszul

- közölte Harris, akit 12 évesen diagnosztizáltak poszturális ortosztatikus tachikardia (POTS) szindrómával, ami miatt nyugalmi helyzetben is rendkívül magas, 100 feletti a pulzusa. Ez pedig állandó gyengeséghez, fáradtsághoz, rohamokhoz vezet. S habár egy időben kezelni tudták állapotát, miután egyetemista lett, minden rosszra fordult 2025 augusztusában, amikor is fogai csak úgy maguktól elkezdtek kiesni.

Állandóan megszégyenültem az egyetemen. Folyton arról poénkodtak, hogy drogfüggő vagyok, azért esnek ki a fogaim, vagy, hogy túl sokat dohányzok. De azt is szokták mondani, nem mosom őket megfelelően

- részletezte hozzátéve, sajnos POTS-re nincs gyógymód, maximum gyógyszerekkel kezelhető.

Plasztikai műtétet szeretne kihullott fogai pótlására

Habár Angliában él, ott minden egyes pótfogának darabja kb. 1,2 millió forintba kerülne, azonban Romániába, ahol mostohaanyja él, és, ahol megcsináltatja majd, az egész fogsora kerül majd annyiba. Ehhez is anyagi segítségre van szüksége azonban.

Nemrég valaki kb. 200 ezer forintot adományozott egy összegben. Ha végre rendben lennének a fogaim, újra rendbe jönne minden, visszakapnám az életem. Újra tudnék enni, nem kellene fájdalomcsillapítókon élnem. Újra képes leszek elhagyni a házat, minden jobb lesz. Normális leszek

- idézte őt a Mirror.