Nem a lepra fáj a legjobban, hanem a megbélyegzés – Így él ma velünk a milliókat érintő kór

A lepra ma már gyógyítható betegség, mégis sok tévhit övezi.

A fertőzés ritka, de világszerte ma is új eseteket diagnosztizálnak.

A legnagyobb gondot nem a kór, hanem a megbélyegzés jelenti.

A leprát két baktérium okozza, amelyek elsősorban a bőrt és az idegrendszert támadják meg. A fertőzés kezeletlenül maradandó károsodásokhoz vezethet, ugyanakkor megfelelő terápiával megállítható és gyógyítható. A lepra baktériumát a 19. század végén, 1873-ban sikerült először kimutatni egy norvég orvosnak, Gerhard Hansennek. A felfedezés után sokáig azt gondolták, hogy a betegséget sikerült felszámolni, ehhez képest ma is világszerte emberek millióit érinti. Bár az 1980-as évek eleje óta kombinált gyógyszeres terápiával kezelhető, a gyógyulás hónapokig, akár évekig eltarthat, és jelentős költségekkel jár.

Diana hercegnő sokat tett a lepra körüli félelmek oldásáért azzal, hogy nyilvánosan is megérintette a betegeket

Fotó: Princess Diana Archive / GettyImages

Mennyire elterjedt ma a lepra?

Világszerte átlagosan kétpercenként diagnosztizálnak új fertőzést, és minden ötödik új beteg gyermek. A legtöbb eset Indiában, Brazíliában, Nigériában és Indonéziában fordul elő, de Afrika és Dél-Amerika több térsége is érintett. A betegség elsősorban ott jelenik meg, ahol rosszak a higiénés körülmények és korlátozott az egészségügyi ellátás. Magyarországon több évtizede nem regisztráltak új esetet, Európa egyes keleti régióiban azonban ma is működnek a betegek ellátására szakosodott intézmények. Románia, Ukrajna és Oroszország egyes térségeiben még ma is léteznek olyan speciális ellátóhelyek, amelyek a leprával élők elkülönítésére jöttek létre.

Melyek a lepra leggyakoribb tünetei?

A lepra egyik jellemzője a rendkívül hosszú lappangási idő, amely néhány hónaptól akár 20–30 évig is tarthat. A tünetek fokozatosan alakulnak ki, és gyakran sokáig enyhék maradnak.

Gyakori panaszok közé tartoznak:

érzéketlen, világos vagy rózsaszínes foltok a bőrön;

vöröses színű bőr;

száraz fejbőr;

az arc, kéz, fül bőrének megvastagodása;

bőr alatti csomók,

zsibbadás, érzéskiesés a végtagokban

izomgyengeség, mozgászavarok

tartós orrnyálkahártya-duzzanat,

orrcsont, orrszövet leépülése;

szemgyulladás, vakság.

A fájdalomérzet csökkenése miatt a betegek sokszor észrevétlenül szenvednek el sérüléseket, amelyek könnyen elfertőződhetnek és súlyos szövődményeket okozhatnak. A halálesetek hátterében jellemzően a szervezet fokozatos legyengülése, valamint a nem megfelelő higiénés körülmények között kialakuló sebelfertőzések állnak.