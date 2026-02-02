„Kilátástalannak láttam mindent” – az állami gondozottként felnőtt Dávid otthont teremtett magának

Sokan példát vehetnének a 29 éves Juhász Dávidról, aki a nehézségei ellenére nem kallódott el, hanem kitartó munkával otthont teremtett magának. Nem sodródott, nem panaszkodott: előbb megteremtette a biztos alapokat, hogy majd egyszer családot is alapíthasson. Pedig az indulása korántsem volt könnyű. Dávid állami gondozottként nőtt fel, gyermekotthonban és nevelőszülőknél is élt.
„Sajnos a családi háttér nem adott lehetőséget, hogy otthon nevelkedjek; és a négy testvéremnek sem. Ennek ellenére nem mondhatom, hogy rossz gyerekkorom volt és a szüleimre sem haragszom. Talán a sors akarta így” – vallja őszintén.
A „nagybetűs élet” 19 évesen kezdődött számára: ekkor végzett az ipari iskolában.
„Az ösztöndíjamból albérletbe mentem, közel három évig éltem ott” – meséli. Majd jött az első igazi mérföldkő; 21 évesen megvette az első saját házát Tiszakécskén, részben az utógondozói támogatás felhasználásával. A kis parasztházát azóta is saját kezűleg újítgatja.
Dávid armatúralakatosként dolgozik, erőműves szerelvények javításával és karbantartásával foglalkozik; de az út ide sem volt zökkenőmentes.
2018-ban volt egy nagyon mély pont az életemben. Kilátástalannak láttam mindent. Közel egy évig tartott ez az állapot. Nagyon nehéz volt mindent egyedül, segítség nélkül megoldani
– idézte fel. A fordulat akkor jött el, amikor munkát kapott egy armatúrával foglalkozó cégnél.
„Ott éreztem először, hogy igen, Dávid, "itt a helyed". Elfogadnak, támogatnak, sőt szeretnek is. Azóta is ott dolgozom, most kezdem a nyolcadik évemet. Ez a közösség kellett ahhoz, hogy kibontakozzak, és elhiggyem, igenis érek annyit, mint azok, akik szülőkkel nőnek fel.”
A házfelújítás mára szenvedéllyé vált számára, lassan halad vele, hiszen egyedül csinálja, a munkája mellett.
„Öt éve kezdtem el komolyabban újítgatni. Beleszerettem a kőműveskedésbe, leköt, jó ránézni arra, amit saját kézzel alkottam” – meséli. Dávid nagyon vágyik saját családra, de még nem találta meg a párját. A TikTok-on rengetegen szeretik, csatornáján bemutatja az életét és a felújítási munkálatokat. Rengeteg embert motivál.
A sorstársaimnak csak azt üzenem, hogy kergessétek az álmaitokat. Kiút mindig van, csak meg kell találni. Szorgalmasnak, kitartónak, és ami a legfontosabb, embernek kell maradni
– tanácsolta Dávid. A története megmutatta, hogy szorgos kéznek tényleg nincs lehetetlen.
