"Ha kell, százszor is visszamegyek" - Állami gondozott volt István, a katona most árvákat toboroz a seregbe

Ahogy korábban is megírtuk, a Magyar Honvédség idén intenzív toborzásba kezdett. A legutóbbi kampányuk jelenleg is tart: a tatai tüzérek közé várják a jelentkezőket. Ebből a kampányból veszi ki oroszlánrészét a roma katona is.

Rigó István állami gondozott volt. Most visszatért ezekbe az intézményekbe, hogy segítsen a sorstársain / Fotó: Szabolcs László

Hányattatott sorsból biztos jövő

A tizedessel a honvédség csepeli toborzó irodájában beszélgettünk. A most 38 éves katona elmesélte, hogy háromévesen került állami gondozásba. Azt mondja, nem volt más lehetősége.

- A nagymamám ajánlotta édesanyámnak, hogy adjon be, mert nagyon rossz körülmények között éltünk - mondja a Borsnak István. Először Nyírmártonfalvára, majd Berettyóújfalura került nevelőotthonba.

Nagyon szerettem a gyermekotthonban felnőni. Abból az időszakból kifejezetten a karácsonyok hiányoznak, mert mindig egyedül vagyok olyankor

- mondja.

Amikor elérte a 18 éves kort, a többi sorstársához hasonlóan neki is el kellett hagynia gondviselőit. Úgy érezte, kihúzták alóla a talajt, nem volt otthona. Most a katonasággal újra egy családhoz tartozhat. Húsz év telt el, de nem felejti, honnan jött, és milyen nehéz volt elindulnia az életben. Most már végre biztos a jövője.

- Rengeteget segített nekem a honvédség: egyebek mellett lakhatási támogatást, képzést is nyújt, és új dolgokban is kipróbálhatom magam - részletezi a tizedes, hozzátéve: a pesti albérletének bérleti díját a honvédség támogatásának segítségével könnyebben tudja finanszírozni.

Most 110 ezer forint helyett csak 29 ezer forintot fizetek

- árulta el.

Sokan elkallódnak

A 38 éves férfi a saját bőrén tapasztalta meg milyen nehéz a semmiből, roma állami gondozottként felépítenie az életét. Szerinte sok állami gondozott fiatal azért „tér rossz útra”, és válik valamilyen függőség rabjává, munkanélkülivé vagy hajléktalanná, mert nincs választási lehetősége.

A fő célom, hogy segítsek ezeknek a gyerekeknek. A Magyar Honvédségnél rengeteg lehetőségük lehet

- mondta.

Járja az intézeteket

Szeptember óta Budapesten dolgozik Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Alkotás úti toborzó irodájában.

- Szerettem volna új dologban is kipróbálni magam, egy új környezetben, ami még közelebb áll hozzám: segíteni az állami intézetben felnőtt fiatalokat. Ez most az életcélom. Nagyon rajta vagyok, ennek mennie kell. És működik is! – húzta alá határozottan István.

- Folyamatosan megyek az állami otthonokba. És visszamegyek, ha kell százszor is. Legutóbb a Kossuth Lajos gyermekotthonban (Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola – a szerk) voltam, és két órát beszélgettem a fiatalokkal. Januárban újra elmegyek hozzájuk, és egy laktanyalátogatást is leszervezek, hogy saját szemükkel lássák a gyerekek, milyen a katonalét - emelte ki a tizedes büszkén.

István büszke arra, amit idáig elért. Példát akar mutatni / Fotó: Szabolcs László

Jelenleg is sokan jelentkeznek a Magyar Honvédségbe, de Rigó tizedes szerint nyáron indulhat el egy még nagyobb hullám:

- Sokan akkor válnak nagykorúvá, és ha befejezték az addigi iskolájukat, de nem tanulnak tovább, el kell hagyniuk az állami otthont. Van egy srác például, akivel már meg is beszéltük, hogy 8 hónap múlva jön be hozzánk az irodába, addig én és a nevelője minden papírt elintézünk, hogy amint kijött, katona lehessen - tette hozzá.

Tartja velük a kapcsolatot

Istvánnak hála sokan döntöttek eddig úgy, hogy belépnek a seregbe. Velük máig tartja a kapcsolatot.

- Legutóbb az egyik állami gondozottnak, Alexnek segítettem. Ő nevelőszülőknél is volt, majd 18 évesen mennie kellett. Felhívott, én másnap vonatra tettem, és jelenleg a Lynx harcjárművel felszerelt zászlóaljban szolgál Hódmezővásárhelyen. Letette az esküt, és már albérletet keres annak köszönhetően, hogy a honvédség ezt is nagy mértékben támogatja - fejtette ki a tizedes.

Itt végre tartozhatnak valahova, és elindulhatnak az életben. Minden segítséget megkapnak

- hangsúlyozta.

Azok a fiatalok, akik az PzH-kampányban akarnak katonákká, tatai tüzérekké válni, már a kiképzés első napjától kiemelt illetményt, bruttó 737 ezer forintot kapnak.

És te készen állsz? Az alábbi feltételeknek kell megfelelnie azoknak, akik be akarnak kerülni a tatai tüzérek közé: 18. betöltött év,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Magyar állampolgárság megléte,

Minimum nyolc általános iskolai végzettség. Emellett fontos a jó fizikai teherbírás, a magas stressz- és monotonitástűrő képesség, valamint a bezártság elviselése. Jelentkezni lehet: az iranyasereg.hu oldalon, vagy a minden vármegyeközpontban megtalálható toborzóirodákban.