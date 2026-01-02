Kétszeres csapás érte a családot – lesújtó diagnózist kapott apa és lánya

Öt nap leforgása alatt két súlyos csapás is ért egy perthi családot: a 13 éves Maddie Turner és édesapja, Mick majdhogynem egyszerre kaptak sokkoló diagnózist.

A 13 éves Maddie és édesapja, Mick a diagnózist követően támogatják egymást a kezelések során (Fotó: GoFundMe)

A semmiből érkezett a diagnózis

Maddie-nél november 3-án diagnosztizáltak Ewing-szarkómát, amely a csontrák egy ritka és agresszív fajtája. A tinédzser hónapokon át lábfájdalomra panaszkodott, ám sem ő, sem az orvosai nem gondolták, hogy ilyen súlyos betegség áll a háttérben. Alig öt nappal később az édesapa, Mick, aki még fel sem fogta igazán a történeteket, maga is olyan híreket kapott, amelyek ismét felforgatták a családjuk életét.

Egy rutin kolonoszkópia során ugyanis daganatot találtak a férfi belében, ezért azonnal műtéten kellett átesnie. Az operáció során 20 centiméternyi bélszakaszt távolítottak el, majd a komplikációk miatt egy újabb sürgősségi beavatkozásra is sor került. Mick ezután több mint egy hetet töltött kórházban.

A családapa elmondta, nehezen tudta feldolgozni az egymást követő megpróbáltatásokat:

Őszintén szólva, féltem elmondani a feleségemnek, mert tudtam, hogy ami Maddie-vel történt, érzelmileg még mindig nagyon megviselte.

Maddie először októberben panaszkodott fájdalomra, de az orvosok kezdetben bakteriális fertőzésre gyanakodtak, ezért megműtötték a lábát. Nem sokkal később azonban az édesanyját, Caitet sokkoló hírrel hívták fel:

Hazajöttünk, azt hittük, minden rendben van. Visszamentünk dolgozni és az iskolába, amikor felhívott az orvos és azt mondta, hogy ez nem fertőzés, hanem szarkóma.

Maddie ezután kemoterápián és sugárkezelésen is átesett, jelenleg az édesanyja gondoskodik róla teljes munkaidőben. Eközben Mick sem tud dolgozni, mivel hamarosan ő is megkezdi a kezelését: januártól három hónapos kemoterápián esik majd át.

A tinédzser elmondta, bár az egész helyzet nagyon ijesztő, igyekszik megőrizni a reményt, és bizakodva tekint a jövőbe. Hozzátette, most ő lesz az, aki támogatja majd az édesapját a kezelése alatt - írja a The West Australian.

Nyilvánvalóan ideges voltam, de amikor megtudtam, hogy apának kemoterápiára kell mennie, arra gondoltam: együtt túl fogjuk élni, ez pedig erőt ad

- tette hozzá Maddie.