„Behívták a családomat, hogy jöjjenek elbúcsúzni” - A halál torkából tért vissza az édesanya, aki a "legbetegebb ember" volt a kórházban

A 41 éves anya, Linda Doane életét egyik pillanatról a másikra felfordította a diagnózis: korábban mindig „nagyon egészségesnek” tartotta magát, ám 2022-ben végül negyedik stádiumú non-Hodgkin-limfómát állapítottak meg nála.

Az anya először nem hitte el a diagnózist.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Megjárta a poklot az anya

A 10 évig tartó küzdelem során nyolc különféle infúziós kemoterápián és három orális kemoterápián esett át. A kezelések során háromszor esett ki a haja. Amikor az agyára is áttétet mutattak ki, gerincvelői folyadékba adott metotrexát-injekcióval, agybiopsziával is szembesült a valósággal.

Mindez komoly próbatétel volt, de Doane nem adta fel: rendszeresen edzett, rutint tartott, és amikor már annyira nehézzé vált a konditerem-látogatás, testvére és sógora ajánlott neki egy otthoni edzőgépet, amely révén tudott privát, intenzív edzéseket végezni.

2021 augusztusában kapta meg második CAR T-sejtterápiáját, amely az immunterápia egy olyan formája, mely a páciens saját T-sejtjeit használja fel — és ez áttörte az agyvédelmi gátat is. Ettől a hónaptól 2025 májusáig heti rendszerességgel, két-négy alkalommal edzett. 2022-ben végre közölték vele: remisszióban van.

Ám 2025 májusában minden másképp alakult. Egy apró köhögés és rossz közérzet után sürgősségi osztályra került: tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála.

Mentő vitt el, és két napon belül — a harmadik napon — behívták a családomat, hogy jöjjenek elbúcsúzni

– meséli Doane.

Mivel az eredeti kórházban nem állt rendelkezésre az ECMO (extracorporális membrán-oxigenizáció) gép, amely ideiglenesen átveszi a szív és a tüdő működését, helikopteres betegszállítással került át egy másik intézménybe. A gépre két hétig került, majd lélegeztetőgépre helyezték.

Amikor felébredtem, kötve voltam az ágynál, lélegeztetőgéppel — ez volt az életem legnehezebb dolga

– emlékszik vissza Linda.

Orvosa elmondta neki: több mint 1100 ágyas kórházban ő volt a legbetegebb beteg.

Az ECMO-ról levetkőzni önmagában csoda

– hangsúlyozza.

Mikor végre hazatérhetett, a fizikai leépülés tragikus mértékű volt: férje vitte be a házba, ő maga pedig lépésről-lépésre küzdötte fel magát. Két hónappal később már újra otthon edzett. A járókeretet két hét után dobta el, a sétabotot két héttel később.