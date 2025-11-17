„Behívták a családomat, hogy jöjjenek elbúcsúzni” - A halál torkából tért vissza az édesanya, aki a "legbetegebb ember" volt a kórházban

A 41 éves anya, Linda Doane életét egyik pillanatról a másikra felfordította a diagnózis: korábban mindig „nagyon egészségesnek” tartotta magát, ám 2022-ben végül negyedik stádiumú non-Hodgkin-limfómát állapítottak meg nála.
A 10 évig tartó küzdelem során nyolc különféle infúziós kemoterápián és három orális kemoterápián esett át. A kezelések során háromszor esett ki a haja. Amikor az agyára is áttétet mutattak ki, gerincvelői folyadékba adott metotrexát-injekcióval, agybiopsziával is szembesült a valósággal.
Mindez komoly próbatétel volt, de Doane nem adta fel: rendszeresen edzett, rutint tartott, és amikor már annyira nehézzé vált a konditerem-látogatás, testvére és sógora ajánlott neki egy otthoni edzőgépet, amely révén tudott privát, intenzív edzéseket végezni.
2021 augusztusában kapta meg második CAR T-sejtterápiáját, amely az immunterápia egy olyan formája, mely a páciens saját T-sejtjeit használja fel — és ez áttörte az agyvédelmi gátat is. Ettől a hónaptól 2025 májusáig heti rendszerességgel, két-négy alkalommal edzett. 2022-ben végre közölték vele: remisszióban van.
Ám 2025 májusában minden másképp alakult. Egy apró köhögés és rossz közérzet után sürgősségi osztályra került: tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála.
Mentő vitt el, és két napon belül — a harmadik napon — behívták a családomat, hogy jöjjenek elbúcsúzni
– meséli Doane.
Mivel az eredeti kórházban nem állt rendelkezésre az ECMO (extracorporális membrán-oxigenizáció) gép, amely ideiglenesen átveszi a szív és a tüdő működését, helikopteres betegszállítással került át egy másik intézménybe. A gépre két hétig került, majd lélegeztetőgépre helyezték.
Amikor felébredtem, kötve voltam az ágynál, lélegeztetőgéppel — ez volt az életem legnehezebb dolga
– emlékszik vissza Linda.
Orvosa elmondta neki: több mint 1100 ágyas kórházban ő volt a legbetegebb beteg.
Az ECMO-ról levetkőzni önmagában csoda
– hangsúlyozza.
Mikor végre hazatérhetett, a fizikai leépülés tragikus mértékű volt: férje vitte be a házba, ő maga pedig lépésről-lépésre küzdötte fel magát. Két hónappal később már újra otthon edzett. A járókeretet két hét után dobta el, a sétabotot két héttel később.
Hat hónappal a kritikus állapot után Linda ellenőrző vizsgálatokra jár, évente kétszer vérvizsgálatokkal.
Senki sem tudja, mi vár ránk az életben. Ha valamit tehetünk testileg, lelkileg, szellemileg, hogy felkészülünk — akkor tegyük meg
– mondta a People magazinnak.
Az élet áldás, és minden nap tele lehet örömmel. Élni áldás.
