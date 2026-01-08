Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Közös kép egy titokzatos lánnyal: Kós Hubertre rátalált a szerelem?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 19:30
Mindenki tudni szeretné, kicsoda a rejtélyes lány. Kós Hubert új fotója találgatásokat indított el a szurkolók körében.

Kós Hubert fantasztikus évet zárt 2025-ben. A szingapúri világbajnokságon szerzett arany- és bronzérme mellett 100 és 200 méter háton rövidpályás világcsúcsot úszott, továbbá számos tengerentúli viadalon is a dobogó legfelső fokára állhatott. Most pedig, úgy tűnik, a szerelem is rátalált az olimpiai bajnokra, ugyanis egy rejtélyes képet posztolt a közösségi-oldalára.

Kós Hubert remek évet zárt 2025-ben
Kós Hubert remek évet zárt 2025-ben / Fotó: Chris Tanouye

Ki lehet a rejtélyes lány Kós Hubert mellett?

Erre a kérdésre egyelőre még várni kell a választ, hiszen Kós Hubert a képen csupán a testvérét, Olivért jelölte meg, a mellette, a hintán ülő lányt azonban nem. Találgatásokból persze nincs hiány, a szóban forgó személy kilétére azonban egyelőre még nem derült fény. Korábbi interjúkban Kós utalt rá, hogy rengeteg üzenetet kap lányoktól, a témát azonban nem részletezte.

Néhány hónappal ezelőtt azonban egy meglehetősen beszédes videó jelent meg a TikTokon. A felvétel lényege, hogy Hubertet és egy Fanni nevű lányt kettesben hagytak, majd azt figyelték, melyikük kezdeményez előbb. A videón jól látható, hogy a magyar úszó egyáltalán nincs zavarban, ezzel szemben a lány többször is a haját igazgatja, illetve a nyakláncával babrál, ez pedig egyértelműen arra utal, hogy zavarban van. Azt azonban továbbra sem lehet biztosan tudni, hogy a barátságnál több is van-e köztük.

@mbhbank

Kettesben hagytam Fannit és Hubit… És most minden apró mozdulatot figyelek.👀 Ti is észrevettétek már a jeleket? #mbh #mbhbank #KósHubert #Hubi #pénzügyitudatosság

♬ eredeti hang – MBH Bank Nyrt. - MBH Bank Nyrt.

 

 

