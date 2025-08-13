Teljes sokk: fogyókúrás injekciót adott egy anya a 13 éves kislányának

Heves kritika érte azt az édesanyát, aki elismerte, hogy több mint 80 kilós, 13 éves lányát a népszerű injekció, a Mounjaro használatára biztatta.
A fogyókúrás szert toll formájában lehet beszerezni, amit a felhasználók maguknak adnak be, azonban az iskolás esetében édesanyja adta be az injekciót. A Mounjrao csak felnőttek kezelésére engedélyezett, ennek ellenére az anya mégsem bánja tettét.
A kislány 172 cm magas és 88 kg körüli súllyal rendelkezett. Emma elmesélte, hogy Hayley már régóta küzdött a súlyával, mielőtt úgy döntött, illegálisan íratja fel az injekciót.
Mindent kipróbáltunk, hogy Hayley súlya csökkenjen. A diéták nem működnek, mozog, de sosem változik a súlya, és elkeseredett amiatt, hogy milyen nagynak érzi magát a barátaihoz képest
- magyarázta Emma, Hayley édesanyja.
Bár a háziorvos mindig a diétát ajánlotta, a család más utat választott. A kislány az injekcióval 6 kilogrammot fogyott, és bár Emma örül, hogy gyermeke boldog, nem tetszik neki, hogy ez a testképéhez kötődik - írja az Unilad. Azt is állítja, hogy alaposan utánanézett a Mounjaronak, mielőtt átverte az online gyógyszertárat.
Ez az én ötletem volt, és megkértem anyát, hogy nézzünk utána. Féltem az injekciótól, és nem tudom magam beadni, de imádom, hogy fogyni kezdek. A barátaim észrevették, és dicsérnek, ami nagyon jól esik
- nyilatkozta Hayley.
Miközben Emma nem lát semmi problémát a tettében, Carolyne Keenan pszichológus megdöbbentőnek tartja, hogy egy anya illegálisan ad fogyókúrás gyógyszert a kiskorú lányának:
„Amikor gyógyszeres kezeléseket mérlegelünk, nagyon fontos, hogy orvosok szorosan felügyeljék ezeket. A gyerekek még fizikailag és érzelmileg fejlődnek, ezért a gyógyszereket nagyon óvatosan kell alkalmazni. A fogyókúrás injekciók bevezetése akaratlanul is erősítheti a táplálkozással és a testképpel kapcsolatos káros hiedelmeket, ami hosszú távú önértékelési problémákhoz és táplálkozási zavarokhoz vezethet.”
A netezők is kiborultak az anya döntésén, nem győzik hangsúlyozni, hogy a nő milyen káros és veszélyes útra terelte lányát.
