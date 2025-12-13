Molnár Anikó Sebestyén Balázsról: „Ezek az emberek burokban élnek”

Molnár Anikó is reagált Sebestyén Balázs nyilatkozatára a szilveszteri tűzijáték korlátozással kapcsolatban. Az egykori valóságshow-szereplő kőkeményen elmondta véleményét.

Sebestyén Balázs kiakadt a tűzijáték korlátozásra (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Sebestyén Balázs fájlalja, hogy nem tud petárdázni szilveszterkor

Sebestyén Balázs néhány nappal ezelőtt a Rádió 1 műsorában fejtette ki véleményét a tűzijáték használatról és az állatokra gyakorolt hatásáról.

„Már ezt se lehet? Tényleg, szilveszterkor, egyszer az évben már nem lehet tűzijátékozni se. Tudom, majd most jönnek a kutyások, meg jönnek a nem tudom mik... Úristen, de unom ezt a sztorit! De miért ne lehetne egyszer egy évben tűzijátékozni 31-én" – kezdte a műsorvezető.

De a hülye kutyásoknak a hülye kutyája meg egész évben összeszarhat engem, meg ugathat egész éjjel úgy, hogy nem kéne ugatnia. De én egy évben egyszer legálisan nem tudok fölrobbantani egy tűzijátékot, mert biztos a kis Buksi akkor fog megsüketülni és elrohanni egyébként Jeruzsálem irányába. Hagyjad már! Milyen hülyeség ez?

Természetesen Balázs kijelentése nagy felháborodást keltett az állattartók és a környezetvédők körében. Molnár Anikó sem hagyta szó nélkül a műsorvezető szavait: "Minden ember a saját a saját maga nyilatkozatában, a saját maga hülyeségét tudja mondani. És állítólag mi vagyunk a legokosabb faj..."

Molnár Anikó visszaszólt Sebestyén Balázsnak az állatokról tett kijelentése miatt (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó kiáll az állatok védelme mellett

Az OnlyFans tartalomgyártó évek óta járja az utcákat szilveszter éjszakáján és chipolvasóval menti az elszökött, eltévedt állatokat, akik segítségre szorulnak.

"Én azt gondolom, hogy mi emberek tudatában vagyunk annak, hogy egy kutya miért ugat, de egy kutya nem tudja, hogy mi történik körülötte. Mi tudjuk, hogy mi történik körülöttünk" – kezdte a modell.

364 nap tök nyugi és van egy nap minden évben, amikor felrobban valami a fejük fölött és nem tudják, hogy mi van. Félnek, rettegnek és nem tudjuk nekik elmondani, hogy nincs baj. Segítenünk kell nekik ezt átvészelni, nem rátenni egy lapáttal.

A Való Világ egykori sztárja kiskutyájával tölti a szilvesztert, úgy gondolja felelős állattartóként nem új év éjszakáján kell minden áron bulit csapni.