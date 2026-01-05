Sietett, nem gondolkodott: három kocsit tört össze percek alatt a sofőr – Videó!

Újabb figyelmeztető felvételeket tett közzé a Budapesti Autósok közössége, amelyek ismételten rávilágítanak arra, milyen súlyos következményei lehetnek a túlzott sietségnek a közutakon. A videós összeállításban két különösen veszélyes incidens látható, amelyek akár tragédiával is végződhettek volna.

Három autó ütközött a száguldozó sofőr miatt / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Féktelenül rohantak egymásba az autók

Az első felvétel Győrben készült, még novemberben. Egy fedélzeti kamerával felszerelt Volkswagen Polo szabályosan haladt, amikor a szembejövő sávból egy másik autó hirtelen bekanyarodott elé. A manőver annyira váratlan volt, hogy az ütközést már nem lehetett elkerülni.

A becsapódás következtében a Polo megpördült, majd nekiütközött egy fekete Volvónak is, így végül három jármű rongálódott meg. Később kiderült, hogy a balesetet okozó sofőr ételfutárként dolgozott, és azzal indokolta a veszélyes manővert, hogy sietett, ezért próbált áthajtani az érkező autó előtt.

A döntés komoly anyagi kárral járt: a Volvóban mintegy 1,4 millió forintos kár keletkezett, míg a Volkswagen Polo javítási költsége megközelíti az 1 millió forintot.

A pórul járt sofőr a történtek után arra figyelmeztetett minden közlekedőt, hogy még a legnagyobb sietség közepette sem szabad figyelmen kívül hagyni a szabályokat, hiszen egyetlen rossz döntés beláthatatlan következményekkel járhat - írja a Tények.