Sietett, nem gondolkodott: három kocsit tört össze percek alatt a sofőr – Videó!

Újabb figyelmeztető felvételeket tett közzé a Budapesti Autósok közössége, amelyek ismételten rávilágítanak arra, milyen súlyos következményei lehetnek a túlzott sietségnek a közutakon. A videós összeállításban két különösen veszélyes incidens látható, amelyek akár tragédiával is végződhettek volna.
Az első felvétel Győrben készült, még novemberben. Egy fedélzeti kamerával felszerelt Volkswagen Polo szabályosan haladt, amikor a szembejövő sávból egy másik autó hirtelen bekanyarodott elé. A manőver annyira váratlan volt, hogy az ütközést már nem lehetett elkerülni.
A becsapódás következtében a Polo megpördült, majd nekiütközött egy fekete Volvónak is, így végül három jármű rongálódott meg. Később kiderült, hogy a balesetet okozó sofőr ételfutárként dolgozott, és azzal indokolta a veszélyes manővert, hogy sietett, ezért próbált áthajtani az érkező autó előtt.
A döntés komoly anyagi kárral járt: a Volvóban mintegy 1,4 millió forintos kár keletkezett, míg a Volkswagen Polo javítási költsége megközelíti az 1 millió forintot.
A pórul járt sofőr a történtek után arra figyelmeztetett minden közlekedőt, hogy még a legnagyobb sietség közepette sem szabad figyelmen kívül hagyni a szabályokat, hiszen egyetlen rossz döntés beláthatatlan következményekkel járhat - írja a Tények.
A videó második részében egy újabb hajmeresztő eset látható, amely a 7-es főúton, Siófok közelében történt. A 2025. december 27-én rögzített felvételen egy rendkívül veszélyes előzés bontakozik ki, amely csak a szemből érkező autós gyors reakciójának köszönhetően nem végződött súlyos balesettel.
