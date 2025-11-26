Kizzi Woodman egy londoni nő, akinek első terhességét a remény és izgalom töltötte meg. Három különböző magánklinikán is járt ultrahangvizsgálaton, és minden alkalommal azt mondták neki: a babája egészséges, rendben fejlődik. A klinika megnyugtató visszajelzései után Kizzi végre úgy érezte, hátradőlhet.

Az ultrahang először mindent rendben mutatott.

Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

Megnyugtató ultrahang után jött a sokk

De amikor elérkezett a 12 hetes rutinvizsgálat, már az első pillanatban látszott, hogy valami nincs rendben. A szakemberek azonnal jelezték: a magzat belső szervei a testen kívül fejlődtek, súlyos rendellenességek alakultak ki, amelyekkel a baba nem volt életképes.

„Az ultrahang szerint minden rendben volt a babával – aztán megkaptam életem legszörnyűbb híré­t”

– idézte fel a történteket Kizzi.

A nő teljes sokkban hallgatta az orvosi magyarázatot, főként azért, mert az előző három vizsgálat mindent rendben mutatott. A tragédia ráirányította a figyelmet a magánklinikák működésére. A brit Radiográfusok Társasága arra figyelmeztetett, hogy a nem megfelelően képzett személyek súlyos tévedéseket okozhatnak, amelyek veszélybe sodorhatják a kismamákat. Ma az Egyesült Királyságban ugyanis nem kötelező, hogy magzati ultrahangot csak képzett szonográfus végezzen. Kizzi szerint ez a szabályozatlanság vezethetett ahhoz, hogy három vizsgálat sem ismerte fel a rendellenességet.

„Sokkot kaptam. Ez a hír teljesen összetört.”

A nő hangsúlyozza: nem akarja rossz fényben feltüntetni a magánszolgáltatásokat, hiszen sokaknak adnak gyors megnyugvást szívhanggal vagy korai terhességi információkkal. Ugyanakkor azt tanácsolja: csak alapos utánajárás után érdemes ilyen helyet választani, és óvatosan kell kezelni minden eredményt, ha azt nem megfeleően képzett szakember végzi, írja a Mirror.

A történtek után Kizzi újra várandós, 11 hetes terhes. Ezúttal sokkal körültekintőbb: