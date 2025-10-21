Elhitette a családjával, hogy megszülte első gyermekét, majd vérfagyasztó dologra bukkant az apuka

Egy nő átverte a családját azzal, hogy elhitette velük: megszülte első gyermekét, miközben valójában csak egy élethű játékbabát "nevelt".

A 22 éves Kira Cousins egy speciális, terheshasat imitáló protézissel járt-kelt, és azt állította, hogy várandós. Amikor pedig "megszületett" gyermeke, Bonnie-Leigh Joyce-nak nevezte el a babát. Októberben be is jelentette a "születést", azt állítva, hogy a kislány október 10-én jött világra, 5,5 kg súllyal.

A szüléshez vezető hetekben Kira ultrahangképeket és babaváró buliról készült fotókat is posztolt a közösségi médiában. Rendszeresen mutatta a kislánynak vásárolt ruhákat és az ajándékokat, amiket a családtól és barátoktól kapott.

A "terhesség" közepén még azt is közölte, hogy az egyik ultrahangvizsgálaton szívfejlődési rendellenességet találtak a magzatnál.

A helyzet hat nappal a "szülés" után vált botrányossá, amikor a baba édesapja felfedezte, hogy a gyermek nem valódi, csak egy rendkívül élethű játékbaba. Kira ezt követően megpróbálta elhitetni a férfival, hogy a baba időközben meghalt.

Később egy TikTok-videóban beismerte, hogy a családja azonnal rászállt, amint kiderült az igazság és nem úszta meg következmények nélkül a dolgot.

Kira barátnője, Neave McRobert szerint a gyanú akkor merült fel először, amikor a család észrevette, hogy senki sem hallotta sírni a gyermeket, és Kira senkinek nem engedte meg, hogy megérintse. Állítása szerint a baba nemrégiben kórházi vizsgálaton járt, ezért volt szükség a fokozott óvatosságra.

Egy október 16-án készült videóban Neave elmondta:

Észrevettem, hogy Kira törölte az összes képet és videót Bonnie-Leigh-ről a közös csevegésünkből. Megkérdeztem tőle, hogy miért, de nem válaszolt. Ezután megkérdeztem a baba apját aki elmondta, hogy a gyermek valójában egy játékbaba.

Neave képernyőfotókat is megosztott a beszélgetéseikről, valamint korábbi, már törölt bejegyzésekből származó képeket a babáról. A TikTok-videóra ezrek reagáltak megdöbbenéssel, sokan undorukat és félelmüket fejezték ki a történtek miatt.