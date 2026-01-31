Stadler József családjának üzent a két évvel ezelőtt megégett Ricsike édesanyja

2024 nyarán a zombai családi napokon súlyos égési sérüléseket szenvedett az akkor négyéves Ricsike, amikor egy tárcsáról forró olaj ömlött rá. Szabadszálláson egy hasonló baleset érte 2026. január 17-én Stadler József volt párjának unokáját. Beni egy disznóvágás utáni összejövetelen a református parókia kertjében megcsúszott a jégen és a forró abálólevet tartalmazó vödörnek esett.

Stadler József volt párjának unokáját súlyos baleset érte

Fotó: Máté Krisztián / Bors

Ricsike édesanyja lapunkon keresztül kívánt jobbulást Benikének, illetve kitartást a szüleinek.

A mi esetünkben egy kicsit rosszabb volt a helyzet, mert az olaj súlyosabb sérüléseket okoz a víznél. Két napig azt sem tudtuk, hogy a kisfiam túléli-e a balesetet. Szerencsére túlélte, igaz, a mai napig szüksége van kezelésekre

– mondta a Borsnak Éva.

Ez várhat Stadler József párjának unokájára

Ricsike ugyan jár óvodába, de az édesanyja ebéd után mindennap érte megy, hogy gyógytornára és egyéb beavatkozásokra vihesse.

Ricsikére egy külföldi műtét vár Fotó: Olvasói

A hegesedett bőrfelületet folyamatosan kenegetjük és egy speciális hámosító cseppet is használunk. Szakemberek javaslatára bőrvasalást is végzünk otthon kézzel. Már egy grazi klinikában is megvizsgálták Ricsikét, és azt mondták, az ő esetében hatásos lehet egy lézeres beavatkozás, ami a hegek 90 százalékát eltünteti, vagy jelentősen halványabbá teszi

– mesélte az édesanya, és hangsúlyozta: az ő kisfiának a mai napig vannak rémálmai.

- Valószínűsítem, hogy Beninek is szüksége lehet pszichológusra, és persze hosszú ideig kell majd fájdalomcsillapítót szednie. Tapasztalatból tudjuk, hogy ennek mellékhatásaként dühkitörések jelentkezhetnek, ilyenkor pedig egy gyermeknek nagy türelemre és sok szeretetre van szüksége – szögezte le az édesanya.