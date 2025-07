Hegek borítják a bőrét - Szörnyű emlékei vannak a 6 éves Ricsikének, akire forró olaj ömlött

Hihetetlen, de Ricsi mindenre emlékszik, ami vele történt. Pontosabban, majdnem mindenre. Az, hogy miként jutott be a bográcsokhoz, az számára is rejtély, de az már megvan neki, hogy ott játszani kezdett, és ekkor valahogy ráborult a forró olajos tárcsa. Keservesen sírt, ezt is visszaidézte az emlékezetében, látta, hogy mennyien futnak felé, hogy segítsenek rajta. Leginkább az égető érzés maradt meg számára rossz emlékként, mondja is, hogy nem szabad a tűzhöz közel menni. Szerencsére, ennek ellenére nem fél a tűztől