Gyönyörű, négyes együttállásban lehet részed, ekkor alakul ki

égi jelenség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 09:00
együttállásSvábhegyi Csillagvizsgáló
Január 30-án este az égbolt olyan formát ölt, amit még a tapasztalt égboltfigyelők is ritkán látnak. Különleges négyes égi együttállás látható majd, amikor a Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga egész este egy négyszöget képeznek a Föld lakói számára.
Lukács-Sánta Andrea
Január 30-án, azaz péntek este egy különleges, négyes égi együttállás figyelhető meg: a Hold, a Jupiter, valamint az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux kerülnek közel egymáshoz. A jelenség szabad szemmel is jól látható lesz, ha az időjárás is úgy akarja.

A négyes égi együttállás ritka jelenség
A négyes égi együttállás ritka jelenség / Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

A négyes égi együttállás

Az égi négyszög röviddel napnyugta után, a keleti-délkeleti égbolton lesz a leglátványosabb, és egész este megfigyelhető lesz, mielőtt a következő reggel lenyugszik. A Svábhegyi Csillagvizsgáló is készül, ugyanis aznap este felnézhetsz égre a csillagvizsgáló hatalmas távcsöve segítségével. A csillagász arról beszél, mennyire lesz látható majd a jelenség:

A jelenség jól látható szabad szemmel is, alapvetően attól függ, hogy mennyire derült az ég. Kisebb távcsövekkel a Jupiter is jobban megfigyelhető lesz. Az együttállás egy viszonylag nagy területen elterülő jelenség, ezért a csillagvizsgálóban kiválasztunk majd egy-két objektumot, amit közelről is megnézünk

- mondta Ferenczi Levente bemutató csillagász.

Ferenczi Levente bemutató csillagász szerint érdekes látványt nyújt az égbolt januárban / Fotó: budaiakos.hu

A Jupiter lesz a legfényesebb, fényesebb, mint bármely más csillag az éjszakai égbolton, kivéve a Vénuszt, amely később bukkan fel és fényesebben világít majd, mint a Jupiter, a Hold pedig közel teliholdas lesz. A Pollux és a Castor halványabbnak tűnnek majd a Hold fényében. Mindenesetre ez egy kiváló alkalom az égbolt szerelmeseinek, hogy megfigyeljék ezt a ritka és lenyűgöző égi konfigurációt. Az, hogy ez a jelenség ritka vagy sem, arról Ferenczi Levente azt mondta:

Ez az együttállás nem annyira ritka, pár hónapon belül lesz hasonló, de minden alkalommal nagyon érdekes, nem csupán a laikusok számára, de nekünk csillagászoknak is érdekes, hiszen egy nagyon szép jelenség.

- tette hozzá a csillagász.

A11I7125
A Svábhegyi Csillagvizsgáló távcsövével messzire el lehet látni / Fotó: Havran Zoltán

A januári hónap a földközeli telihold mellett egy meteorraj maximumával is kecsegtet, amelyet számos szabad szemmel is megfigyelhető együttállás fűszerez. Ferenczi Levente egy másik érdekes égi jelenségről is beszélt, ami inkább az űrhajózáshoz kapcsolódik: az Artemis 2 küldetésről:

Jó lett volna látni, hiszen a hetvenes évek óta most először megy az emberiség a Hold közelébe, de sajnos nem látjuk majd, még távcsövekkel sem. Nem szállnak majd le az űrhajósok a Holdra, csak megközelítik azt. Sajnos azonban a Föld és a Hold távolsága miatt, a kis kapszula, amiben az űrhajósok ülnek majd nem lesz látható, bármennyire is nagyra nyitjuk a szemünket, akár még a távcső előtt is

- mondta a bemutató csillagász.

Artemis 2, amely megközelíti majd a Holdat / Fotó: NASA

A Svábhegyi Csillagvizsgáló január 30-án 18:00 és 20:00 óra között nyújt lehetőséget a különleges négyes égi jelenség megfigyelésére. A négy égitest közelsége lenyűgöző látványt nyújt majd az égen, érdemes lesz megnézni. A Hold gyors mozgása miatt ez az égi négyszög csak rövid ideig látható ilyen szép formában, így aki lemarad, annak hónapokat kell várnia egy hasonló látványra. A Jupiter körül ilyenkor akár több hold is feltűnhet, a Hold felszínén pedig drámai árnyékok és kráterek válnak láthatóvá.

A Hold és a kráterei / Fotó: Wikipedia

A Castor és a Pollux az Ikrek „feje”, és már az ókorban is ikertestvérként tekintettek rájuk. Érdekesség, hogy a két csillag valójában nagyon különböző, míg a Pollux egy narancsos színű óriáscsillag, a Castor egy többcsillagos rendszer, vagyis valójában hat csillagból áll. Az asztrológia szerint az Ikrek jegyéhez kötődő együttállások kommunikációs fordulatokat, váratlan híreket, találkozásokat jelezhetnek. A közel telihold pedig érzelmi szempontból is felerősítheti az élményt, nem véletlen, hogy sokan ilyenkor „különlegesebbnek” érzik az eget.

A Pollux csillagrendszer látványához, kattints a videóra!


 


 

 

