Gyönyörű, négyes együttállásban lehet részed, ekkor alakul ki

Január 30-án, azaz péntek este egy különleges, négyes égi együttállás figyelhető meg: a Hold, a Jupiter, valamint az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux kerülnek közel egymáshoz. A jelenség szabad szemmel is jól látható lesz, ha az időjárás is úgy akarja.

A négyes égi együttállás ritka jelenség / Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

A négyes égi együttállás

Az égi négyszög röviddel napnyugta után, a keleti-délkeleti égbolton lesz a leglátványosabb, és egész este megfigyelhető lesz, mielőtt a következő reggel lenyugszik. A Svábhegyi Csillagvizsgáló is készül, ugyanis aznap este felnézhetsz égre a csillagvizsgáló hatalmas távcsöve segítségével. A csillagász arról beszél, mennyire lesz látható majd a jelenség:

A jelenség jól látható szabad szemmel is, alapvetően attól függ, hogy mennyire derült az ég. Kisebb távcsövekkel a Jupiter is jobban megfigyelhető lesz. Az együttállás egy viszonylag nagy területen elterülő jelenség, ezért a csillagvizsgálóban kiválasztunk majd egy-két objektumot, amit közelről is megnézünk

- mondta Ferenczi Levente bemutató csillagász.

Ferenczi Levente bemutató csillagász szerint érdekes látványt nyújt az égbolt januárban / Fotó: budaiakos.hu

A Jupiter lesz a legfényesebb, fényesebb, mint bármely más csillag az éjszakai égbolton, kivéve a Vénuszt, amely később bukkan fel és fényesebben világít majd, mint a Jupiter, a Hold pedig közel teliholdas lesz. A Pollux és a Castor halványabbnak tűnnek majd a Hold fényében. Mindenesetre ez egy kiváló alkalom az égbolt szerelmeseinek, hogy megfigyeljék ezt a ritka és lenyűgöző égi konfigurációt. Az, hogy ez a jelenség ritka vagy sem, arról Ferenczi Levente azt mondta:

Ez az együttállás nem annyira ritka, pár hónapon belül lesz hasonló, de minden alkalommal nagyon érdekes, nem csupán a laikusok számára, de nekünk csillagászoknak is érdekes, hiszen egy nagyon szép jelenség.

- tette hozzá a csillagász.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló távcsövével messzire el lehet látni / Fotó: Havran Zoltán

A januári hónap a földközeli telihold mellett egy meteorraj maximumával is kecsegtet, amelyet számos szabad szemmel is megfigyelhető együttállás fűszerez. Ferenczi Levente egy másik érdekes égi jelenségről is beszélt, ami inkább az űrhajózáshoz kapcsolódik: az Artemis 2 küldetésről:

Jó lett volna látni, hiszen a hetvenes évek óta most először megy az emberiség a Hold közelébe, de sajnos nem látjuk majd, még távcsövekkel sem. Nem szállnak majd le az űrhajósok a Holdra, csak megközelítik azt. Sajnos azonban a Föld és a Hold távolsága miatt, a kis kapszula, amiben az űrhajósok ülnek majd nem lesz látható, bármennyire is nagyra nyitjuk a szemünket, akár még a távcső előtt is

- mondta a bemutató csillagász.