Gyönyörű, négyes együttállásban lehet részed, ekkor alakul ki

Január 30-án, azaz péntek este egy különleges, négyes égi együttállás figyelhető meg: a Hold, a Jupiter, valamint az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux kerülnek közel egymáshoz. A jelenség szabad szemmel is jól látható lesz, ha az időjárás is úgy akarja.
Az égi négyszög röviddel napnyugta után, a keleti-délkeleti égbolton lesz a leglátványosabb, és egész este megfigyelhető lesz, mielőtt a következő reggel lenyugszik. A Svábhegyi Csillagvizsgáló is készül, ugyanis aznap este felnézhetsz égre a csillagvizsgáló hatalmas távcsöve segítségével. A csillagász arról beszél, mennyire lesz látható majd a jelenség:
A jelenség jól látható szabad szemmel is, alapvetően attól függ, hogy mennyire derült az ég. Kisebb távcsövekkel a Jupiter is jobban megfigyelhető lesz. Az együttállás egy viszonylag nagy területen elterülő jelenség, ezért a csillagvizsgálóban kiválasztunk majd egy-két objektumot, amit közelről is megnézünk
- mondta Ferenczi Levente bemutató csillagász.
A Jupiter lesz a legfényesebb, fényesebb, mint bármely más csillag az éjszakai égbolton, kivéve a Vénuszt, amely később bukkan fel és fényesebben világít majd, mint a Jupiter, a Hold pedig közel teliholdas lesz. A Pollux és a Castor halványabbnak tűnnek majd a Hold fényében. Mindenesetre ez egy kiváló alkalom az égbolt szerelmeseinek, hogy megfigyeljék ezt a ritka és lenyűgöző égi konfigurációt. Az, hogy ez a jelenség ritka vagy sem, arról Ferenczi Levente azt mondta:
Ez az együttállás nem annyira ritka, pár hónapon belül lesz hasonló, de minden alkalommal nagyon érdekes, nem csupán a laikusok számára, de nekünk csillagászoknak is érdekes, hiszen egy nagyon szép jelenség.
- tette hozzá a csillagász.
A januári hónap a földközeli telihold mellett egy meteorraj maximumával is kecsegtet, amelyet számos szabad szemmel is megfigyelhető együttállás fűszerez. Ferenczi Levente egy másik érdekes égi jelenségről is beszélt, ami inkább az űrhajózáshoz kapcsolódik: az Artemis 2 küldetésről:
Jó lett volna látni, hiszen a hetvenes évek óta most először megy az emberiség a Hold közelébe, de sajnos nem látjuk majd, még távcsövekkel sem. Nem szállnak majd le az űrhajósok a Holdra, csak megközelítik azt. Sajnos azonban a Föld és a Hold távolsága miatt, a kis kapszula, amiben az űrhajósok ülnek majd nem lesz látható, bármennyire is nagyra nyitjuk a szemünket, akár még a távcső előtt is
- mondta a bemutató csillagász.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló január 30-án 18:00 és 20:00 óra között nyújt lehetőséget a különleges négyes égi jelenség megfigyelésére. A négy égitest közelsége lenyűgöző látványt nyújt majd az égen, érdemes lesz megnézni. A Hold gyors mozgása miatt ez az égi négyszög csak rövid ideig látható ilyen szép formában, így aki lemarad, annak hónapokat kell várnia egy hasonló látványra. A Jupiter körül ilyenkor akár több hold is feltűnhet, a Hold felszínén pedig drámai árnyékok és kráterek válnak láthatóvá.
A Castor és a Pollux az Ikrek „feje”, és már az ókorban is ikertestvérként tekintettek rájuk. Érdekesség, hogy a két csillag valójában nagyon különböző, míg a Pollux egy narancsos színű óriáscsillag, a Castor egy többcsillagos rendszer, vagyis valójában hat csillagból áll. Az asztrológia szerint az Ikrek jegyéhez kötődő együttállások kommunikációs fordulatokat, váratlan híreket, találkozásokat jelezhetnek. A közel telihold pedig érzelmi szempontból is felerősítheti az élményt, nem véletlen, hogy sokan ilyenkor „különlegesebbnek” érzik az eget.
A Pollux csillagrendszer látványához, kattints a videóra!
