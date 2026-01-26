Ez a 3 csillagjegy végre fellélegezhet: január 26. után rengeteg jó dolog vár rájuk

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 08:30
Január 26. után három csillagjegy számára kifejezetten biztató időszak kezdődik. A Bika jegyében járó növekvő Hold fontos fordulópontot jelez: az elköteleződés, a tudatos döntések és a lassú, de biztos fejlődés most különösen sokat hozhat. Ez az időszak arra ösztönöz, hogy ne a felszínes elterelésekre, hanem a valódi tartalomra figyeljünk. Egy új megközelítés, egy apró, de következetes lépés is komoly eredményeket hozhat.

Csillagjegy
Három csillagjegy a középpontban
Fotó: Bits And Splits /  Shutterstock 

Ezek a csillagjegyek jobb ha figyelnek


Ikrek

Az Ikrek számára január 26. csendes, mégis sorsfordító felismeréseket hozhat. Rájöhetnek, mennyi felesleges zaj vette körül őket az utóbbi időben, és egyre inkább vágynak az egyszerűségre. Most érdemes egyetlen fontos gondolatra, projektre vagy célra koncentrálni. Ha az Ikrek azt választják, ami valóban feltölti őket, egy sokkal szabadabb és kiegyensúlyozottabb időszak kezdődhet számukra.

Szűz

A Szűz jegyűek számára a növekvő Hold új lehetőségeket hozhat, amelyek kiszélesítik a látókörüket. Ez jelenthet tanulást, utazást vagy akár egy beszélgetést, amely alapjaiban változtatja meg a gondolkodásukat. Most különösen fontos felismerés érkezhet: a Szűzek is megérdemlik a boldogságot. Ha igent mondanak valami szokatlanra, visszatérhet az a lelkesedés, amely az utóbbi időben hiányzott.

Halak

A Halak számára január 26. az önkifejezés erejét hozza el. A jegy szülöttei már régóta vágytak megújulásra és értelmesebb célokra, most pedig felismerhetik, mennyire fontos a saját hangjuk. Amint a Halak megosztják gondolataikat és érzéseiket, új lehetőségeik nyílhatnak meg előttük. A felismerés, hogy a véleményük számít, hosszú távon is bizakodásra ad okot, derül ki a Your Tango cikkéből.

 

