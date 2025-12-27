„Nem így képzeltem el az idei karácsonyt” – az életéért küzd a súlyos beteg Julianna

Rengetegen aggódtak a mellrákkal küzdő Schwarz Julianna állapota miatt, mert sokáig nem adott életjelet magáról a mindig aktívan posztoló tiktokker. A Borsnak sikerült beszélnie vele és megtudtuk hogyan érzi most magát. Szörnyű megpróbáltatáson ment keresztül, a karácsonyt is a kórházban kellett töltenie.

Julianna a kórházban töltötte a karácsonyt Fotó: beküldött

A Németországban élő nő folyamatosan vlogolja a mellrákkal való küzdelmét, ezzel erőt adva az embereknek, köztünk rengeteg sorstársának is. A nehéz pillanatokban is pozitív Julianna azonban napokig eltűnt a közösségi média felületeiről. A követői nagyon aggódtak érte, majd egy ismerőse bejegyzést tett a Facebook-oldalán, amiben tájékoztatta az embereket, hogy Julianna kemoterápiától legyengült szervezete fertőzést kapott, összeesett a keringése, de az orvosoknak sikerült visszahozniuk az életbe.

„Nem így képzeltem el az idei karácsonyt”

Julianna kórházban töltötte a karácsonyt. Magas lázzal, tüdőgyulladással és szepszis fertőzéssel küzd. Az élni akarása és kitartása példaértékű, szépen javul az állapota. Sokat pihen, ha ereje engedi akkor a gurulós járókeretével sétálgat.

Nem, nem így képzeltem el az idei karácsonyt, de hálás vagyok azért, hogy megélhetem. Lehetett volna másképp, rosszabb is... de itt vagyok!

– mondta Julianna, hozzátéve: csodás karácsonyi zenével ébresztettek a nővérek.

Julianna csak a gurulós járókerete segítségével tud lábra állni Fotó: beküldött

„Kínzó csontfájások gyötörtek”

Julianna még minid sokat szenved. Minden vágya, hogy minél hamarabb hazatérhessen szeretett cicájához, Cilushoz.

„A kemoterápia miatt éjjelente még mindig kínzó csontfájások gyötörtek. Még mindig magas lázam van, annak ellenére, hogy jobban érzem magam. Tüdőgyulladás és a szepszis még jelen vannak, bár a vérvétel eredmény azt mutatja, hogy kezdenek javulni az értékek. Mindenre kapok gyógyszert és antibiotikumot, de a kemoterápia miatt nem kaphatok akármilyen fajta és mennyiségű gyógyszert” – mondta a 38 éves nő, aki minden erejével a gyógyulására szeretne koncentrálni, ezért arra kéri a követőit, hogy ne bombázzak üzenetekkel. Nincsen ereje mindenkinek egyesével válaszolni, de igyekszik életjelet adni magáról a posztjaival.