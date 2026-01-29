"Azért tettem, hogy az én döntésem legyen, ne a ráké" - Fontos döntést hozott a nagybeteg modell

Ritka rákos megbetegedést diagnosztizáltak annál a modellnél, aki ezután úgy döntött, önként borotválja le a haját. A dél-koreai Jieun Yoo elmondása szerint a kemoterápia olyan bizonytalanságokat hozott felszínre, amelyekről addig nem is tudta, hogy léteznek.

Ritka rákos megbetegedéssel küzd a dél-koreai modell / Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A modellt 2025-ben diagnosztizálták a ritka és agresszív rákkal

A 24 éves Jieun Yoo tavaly kapta meg a sokkoló diagnózist. 2023-ban egy lábfertőzés miatt már átesett egy kisebb beavatkozáson, majd ezt követően 2025-ben ugyanazon a helyen egy csomó kezdett növekedni.

Amikor eltávolították a csomót, az orvos azt mondta, nem tűnik jóindulatúnak, ezért további vizsgálatra laborba küldte

– mondta el a fiatal lány, majd hozzátette, a vizsgálat később kimutatta, a nyirokcsomóiban rákos sejtek vannak.

Jieun Yoo ezután hónapokon keresztül kemoterápiás kezelésen esett át, melynek hatására csomókban hullani kezdett a haja. Ekkor döntött úgy, hogy inkább teljesen leborotválja.

Alapvetően elég optimista ember vagyok, ezért eleinte úgy próbáltam kezelni a hajhullást, mint egy furcsa élettapasztalatot

– mondta el a PEOPLE-nek.

Idővel azonban, az optimizmusa ellenére kemény, megpróbáltató időszak vette kezdetét a fiatal lány életében. A hónapokon át tartó, kíméletlen kezelések teljesen leszívták az energiáját és olyan módon változtatták meg a külsejét, amire nem volt felkészülve. A modellt különösen a szteroidhasználat okozta mellékhatás, az úgynevezett "holdvilágarc" zavarta:

Olyan bizonytalanságokat hozott felszínre, amelyekről nem is tudtam, hogy léteznek

Amikor azonban csomókban hullani kezdett a haja, úgy döntött: kézbe veszi az irányítást. Augusztusban teljesen leborotválta a haját és mindezt végig dokumentálta a közösségi médiában.

Azért borotváltam le a hajam, mert azt akartam, hogy az én döntésem legyen, ne a ráké

– osztotta meg.

A rák rengeteg mindent elvesz az ember irányítása alól, így a hajam leborotválása egy apró módja volt annak, hogy visszaszerezzem ezt az irányítást.

- tette hozzá a modell, aki ezután parókát kezdett el viselni.

Olyan hajat viselni, ami a sajátomra hasonlított, arra késztetett, hogy elgondolkodjak azon az életen, amit addig éltem és az akkori terveimen.

Ugyanakkor a paróka reményt is nyújtott számára.

Emlékeztetett arra, hogy ez nem a vég és hogy a hajam vissza fog nőni. Sőt, arra is rájöttem, hogy rengeteg különböző énemet élhetem meg elköteleződés nélkül

- tette hozzá a lány, aki végül októberben már azzal a jó hírrel állt elő, hogy remisszióba került, mostanra pedig a haja is elkezdett visszanőni. A történtek után azonban teljesen megváltozott a modell elképzelése arról, mit jelent a szépség: