"Azért tettem, hogy az én döntésem legyen, ne a ráké" - Fontos döntést hozott a nagybeteg modell

Ritka rákos megbetegedést diagnosztizáltak annál a modellnél, aki ezután úgy döntött, önként borotválja le a haját. A dél-koreai Jieun Yoo elmondása szerint a kemoterápia olyan bizonytalanságokat hozott felszínre, amelyekről addig nem is tudta, hogy léteznek.
A 24 éves Jieun Yoo tavaly kapta meg a sokkoló diagnózist. 2023-ban egy lábfertőzés miatt már átesett egy kisebb beavatkozáson, majd ezt követően 2025-ben ugyanazon a helyen egy csomó kezdett növekedni.
Amikor eltávolították a csomót, az orvos azt mondta, nem tűnik jóindulatúnak, ezért további vizsgálatra laborba küldte
– mondta el a fiatal lány, majd hozzátette, a vizsgálat később kimutatta, a nyirokcsomóiban rákos sejtek vannak.
Jieun Yoo ezután hónapokon keresztül kemoterápiás kezelésen esett át, melynek hatására csomókban hullani kezdett a haja. Ekkor döntött úgy, hogy inkább teljesen leborotválja.
Alapvetően elég optimista ember vagyok, ezért eleinte úgy próbáltam kezelni a hajhullást, mint egy furcsa élettapasztalatot
– mondta el a PEOPLE-nek.
Idővel azonban, az optimizmusa ellenére kemény, megpróbáltató időszak vette kezdetét a fiatal lány életében. A hónapokon át tartó, kíméletlen kezelések teljesen leszívták az energiáját és olyan módon változtatták meg a külsejét, amire nem volt felkészülve. A modellt különösen a szteroidhasználat okozta mellékhatás, az úgynevezett "holdvilágarc" zavarta:
Olyan bizonytalanságokat hozott felszínre, amelyekről nem is tudtam, hogy léteznek
Amikor azonban csomókban hullani kezdett a haja, úgy döntött: kézbe veszi az irányítást. Augusztusban teljesen leborotválta a haját és mindezt végig dokumentálta a közösségi médiában.
Azért borotváltam le a hajam, mert azt akartam, hogy az én döntésem legyen, ne a ráké
– osztotta meg.
A rák rengeteg mindent elvesz az ember irányítása alól, így a hajam leborotválása egy apró módja volt annak, hogy visszaszerezzem ezt az irányítást.
- tette hozzá a modell, aki ezután parókát kezdett el viselni.
Olyan hajat viselni, ami a sajátomra hasonlított, arra késztetett, hogy elgondolkodjak azon az életen, amit addig éltem és az akkori terveimen.
Ugyanakkor a paróka reményt is nyújtott számára.
Emlékeztetett arra, hogy ez nem a vég és hogy a hajam vissza fog nőni. Sőt, arra is rájöttem, hogy rengeteg különböző énemet élhetem meg elköteleződés nélkül
- tette hozzá a lány, aki végül októberben már azzal a jó hírrel állt elő, hogy remisszióba került, mostanra pedig a haja is elkezdett visszanőni. A történtek után azonban teljesen megváltozott a modell elképzelése arról, mit jelent a szépség:
A szépség rugalmasság. Őszinteség. Azokon a napokon is megjelenik, amikor fáradtnak, félszegnek vagy bizonytalannak érzed magad, mégis úgy döntesz, hogy folytatod. Megtanulod szeretni önmagad minden verzióját – még azokat is, amelyeket soha nem tervezted.
Október 18-án az influenszer örömhírrel szolgált követőinek, mikor elárulta, hogy a rákja remisszióban van és befejezte az utolsó kemoterápiás kezelését.
A következő fejezet arról szól, hogy ne várakozva éljek. A rák agresszív és mindig ott a bizonytalanság, hogy visszatérhet, ezért nem akarom, hogy a félelem irányítsa az életemet
A modell haja lassan, de biztosan visszanő. A rák pedig teljesen megváltoztatta életét és a szépséghez való hozzáállását. Most már nem arról szól számára az élet, hogy tökéletesen nézzen ki.
A szépség az ellenálló képesség. Az őszinteség. Az, hogy akkor is megjelensz, amikor fáradt, félelemmel teli vagy bizonytalan vagy és mégis úgy döntesz, hogy továbbmész. Az, hogy megtanulsz szeretni önmagad minden egyes verzióját
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.