Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Loránd, Lóránt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Soha többé nem leszek ugyanaz” - Influenza miatt halt meg a 2 éves gyermek

influenza
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 21:30
gyermekhalálkisfiú
A kisfiúnak még nem volt meg a védőoltása. A család összetört, miután influenza miatt halt meg a kisgyermek.

Influenza miatt halt meg egy két éves kisfiú. A szülei kórházba vitték, azonban onnan hazaküldték, hogy szedjen lázcsillapítót. A kisfiú egy nappal később életét vesztette.

Influenza miatt halt meg egy két éves kisfiú
Influenza miatt halt meg egy két éves kisfiú
Fotó: GoFundMe/Support for the Castillo Family

Influenza miatt halt meg a két éves kisfiú

A New Jersey-i Giselle Castillo az amerikai ABC-7-nek elmondta, hogy 2 éves fia, Isaias január 11-én 38,4 °C-os lázzal került kórházba. Másnap elvitte a sürgősségi osztályra, ahol az orvosok influenzát diagnosztizáltak nála. Castillo szerint hazaküldték őket, és azt tanácsolták, hogy adjanak Isaiasnak lázcsillapítót. Isaias láza ugyan kissé csökkent, azonban estére ismét felment, ezúttal 40,5 °C-ra emelkedett. Ekkor Isaias rohamokat kapott. 

Nagyon traumatikus volt. Megijedtem, és sikítottam a férjemnek, hogy hívja a 911-et

– mondta Castillo a csatornának. Fia visszakerült a kórházba, ahol másnap életét vesztette. Az édesanya elmondta, hogy kisfia nem kapott influenza elleni védőoltást, és bölcsődébe sem járt. A család egyik barátja GoFundMe-kampányt indított, hogy enyhítse a pénzügyi terheket.

Nincsenek szavak, amelyek enyhítenék a gyermek elvesztésének fájdalmát, és a mély gyász idején a család hatalmas érzelmi és gyakorlati kihívásokkal küzd

– áll a GoFundMe oldalon. Castillo az ABC-nek így nyilatkozott: 

Soha többé nem leszek ugyanaz, a gyermekeim soha többé nem lesznek ugyanazok, a családom soha többé nem lesz ugyanaz.

Az édesanya azt mondta Isaias-ról, hogy mindenkit megérintett, akivel csak találkozott:

Annyira alázatos volt. Annyira kedves, játékos, tele energiával.

Andrew Pekosz, a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health virológusa elmondta, hogy bárhol, ahol kimutatták a vírust, az esetek számában nagy megugrás keletkezett. 

Egyszerűen fogalmunk sincs, hol fog megállni [a felfelé ívelő tendencia]

– olvasható a PEOPLE magazin cikkében.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu