„Soha többé nem leszek ugyanaz” - Influenza miatt halt meg a 2 éves gyermek

Influenza miatt halt meg egy két éves kisfiú. A szülei kórházba vitték, azonban onnan hazaküldték, hogy szedjen lázcsillapítót. A kisfiú egy nappal később életét vesztette.

Fotó: GoFundMe/Support for the Castillo Family

A New Jersey-i Giselle Castillo az amerikai ABC-7-nek elmondta, hogy 2 éves fia, Isaias január 11-én 38,4 °C-os lázzal került kórházba. Másnap elvitte a sürgősségi osztályra, ahol az orvosok influenzát diagnosztizáltak nála. Castillo szerint hazaküldték őket, és azt tanácsolták, hogy adjanak Isaiasnak lázcsillapítót. Isaias láza ugyan kissé csökkent, azonban estére ismét felment, ezúttal 40,5 °C-ra emelkedett. Ekkor Isaias rohamokat kapott.

Nagyon traumatikus volt. Megijedtem, és sikítottam a férjemnek, hogy hívja a 911-et

– mondta Castillo a csatornának. Fia visszakerült a kórházba, ahol másnap életét vesztette. Az édesanya elmondta, hogy kisfia nem kapott influenza elleni védőoltást, és bölcsődébe sem járt. A család egyik barátja GoFundMe-kampányt indított, hogy enyhítse a pénzügyi terheket.

Nincsenek szavak, amelyek enyhítenék a gyermek elvesztésének fájdalmát, és a mély gyász idején a család hatalmas érzelmi és gyakorlati kihívásokkal küzd

– áll a GoFundMe oldalon. Castillo az ABC-nek így nyilatkozott:

Soha többé nem leszek ugyanaz, a gyermekeim soha többé nem lesznek ugyanazok, a családom soha többé nem lesz ugyanaz.

Az édesanya azt mondta Isaias-ról, hogy mindenkit megérintett, akivel csak találkozott:

Annyira alázatos volt. Annyira kedves, játékos, tele energiával.

Andrew Pekosz, a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health virológusa elmondta, hogy bárhol, ahol kimutatták a vírust, az esetek számában nagy megugrás keletkezett.

Egyszerűen fogalmunk sincs, hol fog megállni [a felfelé ívelő tendencia]

– olvasható a PEOPLE magazin cikkében.