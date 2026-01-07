"Az utolsó heteiben végig vele voltunk..." - Szívszorító sorokkal búcsúzott Tarr Béla lánya

Gyászba borult a hazai filmvilág, miután 70 éves korában elhunyt a legendás rendező, Tarr Béla. A honi filmszakma megkerülhetetlen alakja már fiatalon rajongani kezdett a filmek iránt, majd 22 évesen felvételt nyert a Filmművészeti Főiskola rendezői szakára, onnantól pedig nem volt megállás. Tarr Béla karrierje során olyan remekműveket rendezett, mint a Sátántangó, A torinói ló, vagy a Kárhozat, munkásságának pedig nem csupán nálunk, de a világ minden táján akadnak rajongói, köztük olyan világsztárok is, mint Brad Pitt. A gyászhír bejelentését követően a rendező nevelt lánya, Gáborjáni Réka is megható sorokban rótta le a kegyeletét.

Megrendülten búcsúzott Tarr Béla lánya / Fotó: AA/ABACA

Megható sorokkal búcsúzott Tarr Béla lánya

Letaglózva és mély gyásszal írom, hogy ma hajnalban hosszú és súlyos betegség után Béla meghalt. Az utolsó heteiben végig vele voltunk, és fájdalmaiban osztozva fogtuk a kezét. Számomra ő persze nem csak egy felmérhetetlen kaliberű filmrendező, hanem 7 éves korom óta nevelőapám is. Múlt időben nem tudok még róla szólni

- írta a közösségi oldalán Gáborjáni Réka, majd hozzátette, az édesanyja, Hranitzky Ágnes, valamint a család nevében azt kéri, ezekben a nehéz napokban nyilatkozattételért ne keressék őket, valamint a részvétnyilvánításokra sem tudnak egyelőre reagálni.

Köszönjük a megértést!

- zárta a közleményét.