"Az utolsó heteiben végig vele voltunk..." - Szívszorító sorokkal búcsúzott Tarr Béla lánya

Gyászba borult a hazai filmvilág, miután 70 éves korában elhunyt a legendás rendező, Tarr Béla. A honi filmszakma megkerülhetetlen alakja már fiatalon rajongani kezdett a filmek iránt, majd 22 évesen felvételt nyert a Filmművészeti Főiskola rendezői szakára, onnantól pedig nem volt megállás. Tarr Béla karrierje során olyan remekműveket rendezett, mint a Sátántangó, A torinói ló, vagy a Kárhozat, munkásságának pedig nem csupán nálunk, de a világ minden táján akadnak rajongói, köztük olyan világsztárok is, mint Brad Pitt. A gyászhír bejelentését követően a rendező nevelt lánya, Gáborjáni Réka is megható sorokban rótta le a kegyeletét.
Letaglózva és mély gyásszal írom, hogy ma hajnalban hosszú és súlyos betegség után Béla meghalt. Az utolsó heteiben végig vele voltunk, és fájdalmaiban osztozva fogtuk a kezét. Számomra ő persze nem csak egy felmérhetetlen kaliberű filmrendező, hanem 7 éves korom óta nevelőapám is. Múlt időben nem tudok még róla szólni
- írta a közösségi oldalán Gáborjáni Réka, majd hozzátette, az édesanyja, Hranitzky Ágnes, valamint a család nevében azt kéri, ezekben a nehéz napokban nyilatkozattételért ne keressék őket, valamint a részvétnyilvánításokra sem tudnak egyelőre reagálni.
Köszönjük a megértést!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.