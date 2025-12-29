Szabadnapos rendőr mentette meg a súlyosan sérült sofőr életét

Életmentő gyorsasággal cselekedett egy szabadnapos rendőr, aki elsőként érkezett egy súlyos közlekedési baleset helyszínére Tolna vármegyében.
December 28-án reggel, 7 óra 20 perc körül a Tamási Rendőrkapitányság szabadnapos járőre, Hartman Nikolett r. őrmester Fornádpuszta felől haladt a 65-ös főút irányába, amikor arra lett figyelmes, hogy az út menti szántóföldnél egy pick-up gépkocsi fának csapódva áll. Azonnal megállt, és odalépett a járműhöz, hogy ellenőrizze, tartózkodik-e valaki az utastérben.
A jármű sofőrjét eszméletlen állapotban találta, aki több helyen is megsérült. A rendőr nem habozott: értesítette a szolgálatban lévő kollégáit, majd a hátsó ülésről ellenőrizte a férfi pulzusát és légzését. Ezt követően a segélyhívón keresztül tájékoztatta a mentősöket a sérült állapotáról, és az utasításaikat követve stabil helyzetben tartotta a sofőr fejét.
A sérült időközben magához tért, azonban beszélni továbbra sem tudott. Rövid időn belül a rendőri egységek és a mentők egyszerre érkeztek a helyszínre. A férfit kiemelték a járműből, stabilizálták az állapotát, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az elsődleges információk szerint súlyos sérüléseket szenvedett - írja a police.hu.
A helyszíni adatok alapján a balesetet szenvedett autós a 65-ös főút irányából Fornádpuszta felé haladt egy számozatlan mellékúton. Az 1700-as méterszelvénynél a jármű a jeges útfelületen megcsúszott, balra lesodródott az útról, majd egy fának ütközött. A sofőr nem használta a biztonsági övet.
A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának és a biztonsági öv használatának fontosságára, amely jelentősen csökkenti a sérülések kockázatát, és akár életet is menthet.
