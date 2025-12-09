Gyászol Burai Krisztián: „A kezelésére gyűjtöttünk volna pénzt..."

Megrendítő veszteség érte a hazai rapközeget: elhunyt Carlo Escobar, azaz Ökrös Károly, aki hosszú ideje küzdött súlyos betegségével. A hír mindenkit sokkolt, hiszen a zenész az utolsó pillanatig reménykedett a felépülésben, barátai és zenésztársai pedig mindvégig mellette álltak. A tragédia óta sorra szólalnak meg azok, akik közel álltak hozzá – ezúttal Burai Krisztián mesélt a Borsnak, akit mélyen megrázott közeli barátjának az elvesztése.

Burai Krisztián Carlo Escobar haláláról vallott (Fotó: Nyári Laci)

Burai Krisztián dalok tömkelegét szerezte: Carlo Escobarral is dolgozott együtt

„Pont most hallgattam meg a közös dalomat vele; eddig nem mertem, mert annyira lesújtott a tény, hogy meghalt...” – mondta megtörten, nehezen találva a szavakat. A fájdalom mellett az is különösen nehéz számára, hogy egy olyan esemény sem valósulhat már meg, amit mindketten nagyon vártak:

Most lett volna egy jótékonysági koncert huszadikán, amin én is felléptem volna. A kezelésére gyűjtöttünk volna pénzt

– árulta el Burai, amiből jól látszik, sokan hitték, hogy még van visszaút.

Escobar leszámolt az alvilági múltjával

Esco nem csupán zenésztárs volt számára, hanem olyan ember, aki igyekezett teljesen új életet építeni maga köré: „Nekem csak jó emlékeim vannak vele. A közös dalunk arról szólt, hogy ő már kilépett az alvilági életből, próbálta a családját eltartani rendes, tisztes munkából. Arról beszéltünk, hogy lehet kevesebb van, de a lelke tisztább. Levette a terheket magáról...” – fogalmazott Burai, aki szerint barátja kőkemény utat járt be azért, hogy jobb ember legyen.

Burai Krisztián Instagram posztban is részvétet nyílvánított (Fotó: Instagram)

Sokat tépelődött az utolsó hónapokban

Az utolsó hónapok azonban egyre nehezebben teltek. Esco rengeteget vívódott, egyszerre küzdött a testében tomboló betegséggel és a lelki terhekkel:„Mindig jó beszélgetésink voltak, jó srác volt Esco. A végén viszont azt éreztem, hogy elengedte fejben a dolgokat. Ráfókuszált a félelemre, pánikba esett. Nagyon jó lett volna, ha megéli a koncertet, mert ott biztosan rengeteg energiát kapott volna tőlünk...” – vallotta be.

Burai szerint az élet nem ér véget a halállal

A rapper halála után zenésztársai – Wes Gotti, Essemm és a hozzá közel álló barátok – mindvégig támogatták harcostársukat, aki végül alulmaradt a betegséggel vívott harcban. Burai szerint Esco egy olyan ember volt, aki tudta, hibázott a múltban, és épp ezért nagyon próbált jóvátenni mindent. Úgy érzi, hogy útja valójában most sem ért véget: „Sokat vezekelt a múltja miatt, nagyon kritikus volt önmagához. De hiszek benne, hogy ezzel nincs vége, az élet nem ilyen egyszerű, Esco csak továbbutazott”.