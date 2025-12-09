Gyászol Burai Krisztián: „A kezelésére gyűjtöttünk volna pénzt..."

Megrendítő veszteség érte a hazai rapközeget: elhunyt Carlo Escobar, azaz Ökrös Károly, aki hosszú ideje küzdött súlyos betegségével. A hír mindenkit sokkolt, hiszen a zenész az utolsó pillanatig reménykedett a felépülésben, barátai és zenésztársai pedig mindvégig mellette álltak. A tragédia óta sorra szólalnak meg azok, akik közel álltak hozzá – ezúttal Burai Krisztián mesélt a Borsnak, akit mélyen megrázott közeli barátjának az elvesztése.
„Pont most hallgattam meg a közös dalomat vele; eddig nem mertem, mert annyira lesújtott a tény, hogy meghalt...” – mondta megtörten, nehezen találva a szavakat. A fájdalom mellett az is különösen nehéz számára, hogy egy olyan esemény sem valósulhat már meg, amit mindketten nagyon vártak:
Most lett volna egy jótékonysági koncert huszadikán, amin én is felléptem volna. A kezelésére gyűjtöttünk volna pénzt
– árulta el Burai, amiből jól látszik, sokan hitték, hogy még van visszaút.
Esco nem csupán zenésztárs volt számára, hanem olyan ember, aki igyekezett teljesen új életet építeni maga köré: „Nekem csak jó emlékeim vannak vele. A közös dalunk arról szólt, hogy ő már kilépett az alvilági életből, próbálta a családját eltartani rendes, tisztes munkából. Arról beszéltünk, hogy lehet kevesebb van, de a lelke tisztább. Levette a terheket magáról...” – fogalmazott Burai, aki szerint barátja kőkemény utat járt be azért, hogy jobb ember legyen.
Az utolsó hónapok azonban egyre nehezebben teltek. Esco rengeteget vívódott, egyszerre küzdött a testében tomboló betegséggel és a lelki terhekkel:„Mindig jó beszélgetésink voltak, jó srác volt Esco. A végén viszont azt éreztem, hogy elengedte fejben a dolgokat. Ráfókuszált a félelemre, pánikba esett. Nagyon jó lett volna, ha megéli a koncertet, mert ott biztosan rengeteg energiát kapott volna tőlünk...” – vallotta be.
A rapper halála után zenésztársai – Wes Gotti, Essemm és a hozzá közel álló barátok – mindvégig támogatták harcostársukat, aki végül alulmaradt a betegséggel vívott harcban. Burai szerint Esco egy olyan ember volt, aki tudta, hibázott a múltban, és épp ezért nagyon próbált jóvátenni mindent. Úgy érzi, hogy útja valójában most sem ért véget: „Sokat vezekelt a múltja miatt, nagyon kritikus volt önmagához. De hiszek benne, hogy ezzel nincs vége, az élet nem ilyen egyszerű, Esco csak továbbutazott”.
Burai Krisztián ma már egyetlen dologban biztos: a közös dalok, az együtt megélt pillanatok örökké velük maradnak. A könnyek mögött ott a hála – hogy ismerhette azt az embert, aki egyszerre volt küzdő, barát, apa és példakép azoknak, akik hittek benne. Carlo Escobar azaz Ökrös Károly 51 éves volt. Nyugodj békében, Esco.
