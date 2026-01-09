Egy FaceTime-hívás mindent megváltoztatott: barátja vette észre a végzetes tünetet a 23 éves egyetemistán

Egy ártatlannak induló FaceTime-beszélgetés örökre megváltoztatta egy fiatal brit egyetemista életét. Alex Warwick, a Liverpooli Egyetem 23 éves orvostanhallgatója barátaival beszélgetett és vacsorát rendelt, amikor egyikük észrevette, hogy Alex beszéde furcsán elmosódott. Akkor még senki sem sejtette, hogy ez egy súlyos és életveszélyes betegség első jele volt.

FaceTime-hívásban derült ki a legrosszabb.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

FaceTime hívástól a borzalmas diagnózisig

Alex nem sokkal később rosszul lett, állapota gyorsan romlani kezdett, ezért barátai azonnal kórházba vitték, a Royal Liverpool Hospitalba. Az orvosok eleinte sztrókra gyanakodtak, azonban az Aintree kórházba történő átszállítása után sokkal megrázóbb diagnózis született: egy agresszív agydaganatot találtak nála. A fiatal férfin azonnali életmentő műtétet hajtottak végre.

Alexnél magas fokozatú gliómát diagnosztizáltak, amelyet glioblasztómaként kezelnek – ez a betegség általában mindössze 12-18 hónapos túlélést jelent. Bár a daganat nagy részét sikerült eltávolítani, kemoterápiára és sugárkezelésre is szükség volt. A kezelések ellenére a daganat újra növekedésnek indult.

A család most Németországban elérhető, kísérleti immunterápiában látja az utolsó reményt, amely azonban körülbelül 200 ezer fontba kerül az utazással és biztosítással együtt. Alex barátai és hozzátartozói adománygyűjtésbe kezdtek, és eddig már több mint 58 ezer fontot sikerült összegyűjteniük, írja Daily Star.

Alex szülei Devonból költöztek Liverpool mellé, hogy végig mellette lehessenek a kezelések alatt. A fiatal egyetemista különösen hálás a város és a közösség támogatásáért, amely saját bevallása szerint második otthonává vált számára. A nehézségek ellenére Alex optimista maradt, és szeretne szeptemberben visszatérni tanulmányaihoz, hogy amennyire csak lehet, megtartsa élete megszokott ritmusát.

Elképesztő szeretetet kaptam mindenkitől

– mondta Alex.