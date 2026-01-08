Brutális gyalogosgázolás Veresegyházán: körforgalomnál élesztettek újra egy nőt

Mentők rohantak Veresegyházára, a település Ligetek városrészére, ahol csúnya baleset történt nem sokkal korábban: lapunk úgy értesült, hogy egy nő éppen az úton akart átsietni, amikor egy autós elgázolta. A gyalogosgázolás után az autósok közül többen is fékeztek, úgy értesültünk, hogy sokan odarohantak a földön, tehetetlenül fekvő asszonyhoz.
Információink szerint a hétfő (jan.5.) délelőtti baleset nagyon durva volt: a nő egy boltokkal és üzletekkel teli környéken akart átmenni egyik oldalról a másikra a helyi körforgalomnál, amikor az érkező autó elgázolta. Úgy tudni, hogy az asszony már kis híján átért a túlsó oldalra, amikor az autó nekiment, ennek ellenére nem csupán elsodorta: úgy értesültünk, hogy amikor a sofőr elütötte a nőt, ő a levegőbe repült, majd a betonra csapódott. Ekkor a közelben lévők és a gázoló sofőr, aki azonnal megállt, a nőhöz rohantak. Információink szerint már ekkor látszott: az áldozat súlyosan megsérült. Míg többen azonnal megkezdték az újraélesztést, mások eközben gyorsan riadóztatták a mentőszolgálat egységeit. Minden perc számított, ugyanis úgy értesültünk, hogy a nő súlyos koponya- és végtagsérüléseket szenvedett, élet és halál között volt, amikor az Országos Mentőszolgálat munkatársai a helyszínre siettek.
Az életmentési munkálatokat ezután ők vették át, a nőt többször is újra kellett éleszteni, hamarosan pedig még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
A szemtanúk szerint végül nem is földi egységgel, hanem helikopterrel vitték kórházba. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a mentőket, akik elmondták, hogy az asszony állapota valóban súlyos volt, azonban végül sikerült őt kórházba szállítani, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta:
A helyszínre több mentőegységet, köztük egy mentőhelikoptert is riasztottunk. Helyszíni ellátás után egy nőt súlyos sérülésekkel, légi úton szállítottak bajtársaink kórházba
- mondta el a Borsnak Greutter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
