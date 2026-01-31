Betegnek állította be, halálra éheztette gyermekét a kegyetlen anya

Egy wisconsini nő súlyos büntetés elé néz, miután azt állította, hogy a 12 éves fia betegség miatt fogyott le, miközben a vád szerint valójában éheztette őt.

Saját gyermekét éheztette halálra a horroranya / Fotó: rawpixel.com / Forrás: Freepik.com

Tina Beauprey a hatóságok szerint nem gondoskodott megfelelően a gyermekéről, és rendszeresen nem biztosított számára elegendő élelmet. Beauprey szerdán jelent meg a bíróság előtt óvadékmeghallgatáson, és jövő hét hétfőn kell ismét bíróság elé állnia.

Laura Lavey bíró elrendelte, hogy a Fond du Lac megyei kerületi ügyész, Kristin Menzl hivatalos büntetőfeljelentést nyújtson be, mielőtt a nő visszatér a bíróságra.

Betegség helyett éheztetést mutatott a boncolás

A boncolási jelentés szerint a fiú éhezés következtében hunyt el, ezért a halálát gyilkosságként kezelik. A dokumentum nem említ olyan egészségügyi problémát, amely megmagyarázná a halált, mialatt Michael Queensland védőügyvéd szerint Duchenne-féle izomdisztrófiája volt a gyermeknek.

Az Izomdisztrófia Egyesület szerint a betegség elsősorban fiúkat érint, akik jellemzően a 30-as vagy akár a 40-es éveikig élnek. A rendellenesség fokozatos izomgyengeséggel jár, de általában nem okoz gyors, jelentős fogyást.

A fiú 2024 novemberében még 36 kilogrammot nyomott, ez a halálakor - 2025 decemberében - azonban már csak 25 kilogramm volt.

Az áldozat egészségi állapota jelentősen romlott a halálát megelőző két napban. Ebben az időszakban a vádlott nem kért orvosi ellátást az áldozat számára, annak ellenére, hogy az állapota nyilvánvalóan romlott

- mondta el Menzl, hozzátéve, hogy mindez egyértelműen a gyermek elhanyagolásának következménye volt.

Queensland ezzel szemben azt állította, hogy az orvosok halálos betegnek minősítették a gyermeket, és közölték, hogy a fogyás a halála előtt várható volt.

Lavey bíró 500 ezer dollár (mintegy 160 millió forint) óvadékot állapított meg Beauprey számára. A börtönnyilvántartás szerint a nőt gyermekelhanyagolással és egy gyermek halálának okozásával vádolják - írja a CrimeOnline.