Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszakad a szív: meghalt a négygyermekes apa, terhes felesége most így búcsúzik

édesapa
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 12:32
tragédiabaleset
Szívszaggató sorokkal búcsúzik a feleség. Az édesapa végzetes balesetet szenvedett.

Megrendítő tragédia rázta meg az angliai Kent megyét: életét vesztette egy 36 éves, négygyermekes édesapa egy építkezésen. Joe Heath, a folkestone-i amatőr labdarúgó és edző múlt héten, egy új logisztikai központ építésén dolgozott a Sittingbourne-ben található Eurolink Ipari Parkban, amikor a végzetes baleset bekövetkezett.

Az édesapa öt gyermeket hagyott maga után.
Az édesapa öt gyermeket hagyott hátra
Fotó: Pexels / Pexels

Az édesapa egy egész közösség számára fontos volt

Joe felesége, Amber – aki jelenleg várandós közös gyermekükkel – szívszorító sorokkal búcsúzott férjétől. Mint írta, férje „mindig a családjáért dolgozott, ahogyan egész életében tette”, és halálával nemcsak őt, hanem négy gyermeküket és a meg nem született babájukat is maga mögött hagyta.

„Az én Joem, a férjem, a legjobb barátom és az egész világom kegyetlenül és felfoghatatlanul lett elragadva tőlem. Egy részem elment vele azon a napon, pedig ő mindennél jobbat érdemelne” 

– írta a gyászoló feleség.

Joe Heath nemcsak családapaként, hanem a helyi közösség tagjaként is rendkívül megbecsült volt. A Radnor Park Ladies FC, ahol edzőként dolgozott, közleményben emlékezett meg róla. Mint írták, Joe mindig mosolyt, nevetést és erőt vitt a csapat életébe, esőben és napsütésben egyaránt a legnagyobb támaszuk volt.

„Joe mindent odaadott nekünk – időt, szeretetet, szenvedélyt. A hiánya olyan sebet hagyott, amely soha nem fog igazán begyógyulni”

 – fogalmaztak. 

Amatőr futballcsapata, a Saltwood AFC szintén megrendülten búcsúzott tőle, hangsúlyozva, hogy Joe meghatározó alakja volt a folkestone-i futballéletnek. Az Ashford és környéki vasárnapi ligában több mérkőzés előtt egyperces néma csenddel emlékeztek meg róla, tudta meg a Mirror.

A tragédia körülményeit jelenleg a rendőrség és a brit Munkavédelmi Hatóság (HSE) vizsgálja. A beruházó, valamint a kivitelező cég képviselője is részvétét fejezte ki, és megerősítette, hogy együttműködnek a hatóságokkal a vizsgálat során.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu