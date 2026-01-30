Megszakad a szív: meghalt a négygyermekes apa, terhes felesége most így búcsúzik

Megrendítő tragédia rázta meg az angliai Kent megyét: életét vesztette egy 36 éves, négygyermekes édesapa egy építkezésen. Joe Heath, a folkestone-i amatőr labdarúgó és edző múlt héten, egy új logisztikai központ építésén dolgozott a Sittingbourne-ben található Eurolink Ipari Parkban, amikor a végzetes baleset bekövetkezett.

Az édesapa öt gyermeket hagyott hátra

Fotó: Pexels / Pexels

Az édesapa egy egész közösség számára fontos volt

Joe felesége, Amber – aki jelenleg várandós közös gyermekükkel – szívszorító sorokkal búcsúzott férjétől. Mint írta, férje „mindig a családjáért dolgozott, ahogyan egész életében tette”, és halálával nemcsak őt, hanem négy gyermeküket és a meg nem született babájukat is maga mögött hagyta.

„Az én Joem, a férjem, a legjobb barátom és az egész világom kegyetlenül és felfoghatatlanul lett elragadva tőlem. Egy részem elment vele azon a napon, pedig ő mindennél jobbat érdemelne”

– írta a gyászoló feleség.

Joe Heath nemcsak családapaként, hanem a helyi közösség tagjaként is rendkívül megbecsült volt. A Radnor Park Ladies FC, ahol edzőként dolgozott, közleményben emlékezett meg róla. Mint írták, Joe mindig mosolyt, nevetést és erőt vitt a csapat életébe, esőben és napsütésben egyaránt a legnagyobb támaszuk volt.

„Joe mindent odaadott nekünk – időt, szeretetet, szenvedélyt. A hiánya olyan sebet hagyott, amely soha nem fog igazán begyógyulni”

– fogalmaztak.

Amatőr futballcsapata, a Saltwood AFC szintén megrendülten búcsúzott tőle, hangsúlyozva, hogy Joe meghatározó alakja volt a folkestone-i futballéletnek. Az Ashford és környéki vasárnapi ligában több mérkőzés előtt egyperces néma csenddel emlékeztek meg róla, tudta meg a Mirror.

A tragédia körülményeit jelenleg a rendőrség és a brit Munkavédelmi Hatóság (HSE) vizsgálja. A beruházó, valamint a kivitelező cég képviselője is részvétét fejezte ki, és megerősítette, hogy együttműködnek a hatóságokkal a vizsgálat során.