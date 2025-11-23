"Meghaltam és a mennybe kerültem - semmi sem olyan, mint amire számítottam"

Egy anya, aki korábban gúnyolódott a halál utáni élet gondolatán, azt állítja, hogy teljesen megváltozott a nézőpontja, amikor a villám lecsapott rá. Elizabeth Krohn egy houstoni zsinagóga előtt állt, amikor belecsapott a villám és azt állította, a mennybe került. A villám még 1988-ban csapott le rá, amikor még 28 éves volt. Most elárulta, mit látott a túlvilágon.
Épp a zsinagóga felé tartott, egyik kezében egy esernyőt, a másikkal pedig kétéves fia kezét szorongatva, amikor egy pillanat alatt a világa a feje tetejére állt. Elizabeth így emlékezett vissza: „Elindultunk, és hirtelen hideg lett a levegőben. Olyan érzés volt, mint egy statikus elektromosság. A kezem pont előttem volt, lenéztem és azt gondoltam: »Ez hülyeség, nem szabadna így tartanom az esernyőt.« Amint arra gondoltam, hogy »engedd el, csak engedd el az esernyőt«, egy nagy villám csapott le az esernyő tetejébe.”
Nem sokkal később Elizabeth egy földön fekvő alakot pillantott meg, és felismerte, hogy a saját holtteste az. A villámcsapás miatt meghalt. A következő eseményekre visszaemlékezve a Coming Home YouTube-csatornának elmondta: „Amint rájöttem, hogy halott vagyok, egy fény jelent meg. A fény egészséges volt. Élő volt. A fény tudatos volt. És azt akarta, hogy kövessem.”
„Elvezetett egy helyre, amit kertnek neveztem. Nem olyan kert volt, amilyennek itt a földön képzelnénk. Nincsenek szavak, amelyekkel megfelelően leírhatnám azt a helyet, ahol voltam. Minden tökéletes volt. Ez a hely maga volt a mennyország.”
Majd beszélgetni kezdett Istennel, akinek olyan hangja volt, mint az egy évvel korábban elhunyt nagyapjáé. Azt állította, hogy ez a túlvilági találkozás mély megértést adott neki a tér és az idő kapcsolatáról. Elizabeth ezután választás elé került a következő lépéseit illetően.
Így emlékezett vissza: „Visszamehetsz, itt maradhatsz, volt egy gyönyörű ösvény a kertben, ami egy hegyvonulathoz vezetett jobbra. Úgy tűnt, ha úgy döntök, hogy maradok, akkor ezt az ösvényt választom a hegyeken át. Amíg ott voltam, minden olyan tökéletes volt, semmi olyat nem kérhettem volna, amire szükségem volt. Minden ott volt, amire szükségem volt. Miért mennék vissza?”
A nő azonban így folytatta: „Azt mondta, hogy többet terveztél ebben az életben. Lesz egy harmadik gyermeked, egy lány. Azt mondta, hogy már kiválasztott téged és a férjedet szüleinek. Vagy visszamész és befejezed. 28 éve benne vagy. Vagy újrakezdheted. Ez elég könnyűvé tette a dolgot. Vissza kell mennem, és be kell fejeznem a munkát.”
Miután magához tért, Elizabeth ismét az esőben találta magát, miközben a zsinagógából emberek siettek ki a segítségére. Emlékezett rá, hogy teljesen tisztában volt a történtekkel, de úgy döntött, megtartja magának, félve a gúnyolódástól.
Elizabeth-et azonnal kórházba szállították és három hónapig ágyhoz volt kötve, mert a villámcsapás miatt károsodtak a lábai, így a járkálás gyötrelmes fájdalmakat okozott neki.
Később megosztotta halálközeli élményét vallási vezetőkkel, de nem akartak hinni neki. Míg anyja lenyűgözve fogadta a beszámolót, a férje „nagyjából nevetett”, és azzal vádolta, hogy „elvesztette az eszét”. Házasságuk ennek ellenére további kilenc évig tartott, ezalatt megszületett harmadik gyermekük, egy lányuk.
Átalakult szemléletmódjára visszatekintve így magyarázta: „A halálközeli élményem teljesen megváltoztatta az életről, a halálról és a vallásról alkotott képemet... azt, ahogyan mindenről gondolkodom.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.