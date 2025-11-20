Miának rohamai vannak, nem tud járni és beszélni - mégis 50 országban volt már az ötéves kislány

„Kerestem a pozitív példát Magyarországon, de egyszerűen nem találtam. Úgyhogy azzá váltam.” A ritka betegség - ami a kislányát sújtja - sem akadályozta meg Judy-t, hogy gyerekkel együtt a nyakába vegye a világot. Judy meg sem állt, míg el nem jutott több, mint 50 országba, hátán cipelve a járni alig tudó, epilepsziás rohamokat produkáló, nem beszélő 5 éves Miát. Az édesanya bebizonyította, hogy nincs recept a boldogságra, úgy kell élni, ahogy azt a szíved diktálja.

A ritka betegség bármire komoly tüneteket produkálhat, de a Piramisok nem okoztak problémát Miának Fotó: Családi album

A ritka betegség nem akadálya a világjárásnak

Mia betegsége egy kötelező kisbabakori oltás után derült ki, amikor lázgörcsöt kapott. Akkor le is bénult a fél oldala, egy időre. A szülők nagyon megijedtek, hiszen semmilyen előzménye nem volt annak, hogy Mia beteg lenne. A szakvélemény hamar megszületett: Dravet-szindróma. Mintha csak arra várt volna ez a rejtélyes betegség, hogy valami szokatlan történjen, és előjöjjön. Epilepsziás rohamok, görcsök, mozgás- és mentális fejlődési lemaradás. Judy kislánya sem járni, sem beszélni nem tud, és azt sem érti, hogy mit mondanak neki. Az olyan, látszólag egyértelmű dolgok, mint az evés is kihívás számára. A kérdés sokakban felmerül: miért utazik Judy egy ilyen veszélyes betegséggel élő kislánnyal ? A kérdésre Judy adott választ, minden erejét összeszedve:

Próbálok függetlenedni a felesleges társadalmi elvárásoktól. Tudom, hiszen megkapom a közösségi médiában: ha beteg a gyereked, vissza kell húzódnod és csendben lemondani mindenről, ami boldoggá tesz. De elgondolkodtam: hogyan segíthetek a családomnak és magamnak a legjobban? Mia a harmadik gyerekünk, van egy 7 éves ikerpárunk is — az ő életük és boldogságuk is ugyanilyen fontos. Nem zárkózhatunk be, hiszen az senkinek nem lenne jó

- magyarázta Judy a helyzetet. Az édesanya hozzátette:

Az én életem úgyis Miáé. Mindig vele leszek, és őt ápolom majd. Látva más anyukákat hasonló gyerekekkel, pontosan tudom, mi vár rám. Most még elbírom a hátamon, pedig már 25 kiló. Járok edzeni, hogy tovább bírjam. Az utazás a legnagyobb szenvedélyem, és úgy érzem: élnem kell ennek, mert már nincs másnak megfelelési kényszerem, a sorsom el van döntve. Mia soha nincs veszélyben, öt év alatt alig kerültünk nehéz helyzetbe. Ő is megszokta, és látom rajta, mennyire szereti a természetet, azt, hogy viszem magammal

- tette hozzá Judy.