Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Otília, Luca névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Sok embert elveszítettem” – Marikát szerettei küzdelme inspirálta, így próbál reményt adni

adomány átadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 10:00
beteg ellátásstroke ellátás
Targoncás Józsefné élete során megtapasztalta a betegségek súlyát családtagjainál, mégis, a nehézségek ellenére ma másoknak ad reményt. Jótékonysági csomagokkal segíti a súlyosan sérülteket és fogyatékkal élőket az ünnepek közeledtével, mert tudja, hogy az élet milyen nehéz tud lenni.

Az ünnepek közeledtével sokan ajándékokkal kedveskednek szeretteiknek, de Targoncás Józsefné, mindenki Marikája számára a segítés életforma: családtagjai betegségein keresztül megtapasztalta az emberi szenvedés súlyát, és ma súlyosan sérült és fogyatékkal élő személyeknek nyújt reményt jótékonysági csomagokkal. Mutatjuk a részleteket!

Jótékonyság: Kiss Judit pszichológus (jobbra) és Targoncás Józsefné (balra) összedolgoznak.
Jótékonyság: Kiss Judit pszichológus (jobbra) és Targoncás Józsefné (balra) összedolgoznak, hogy ételt kapjanak a súlyos fogyatékossággal élők. (Fotó: Bors)

Tudom, milyen érzés tehetetlennek lenni - jótékonyság a nehéz sorsúakért 

A sztrókon átesettek és hozzátartozóik idén 50 súlyosan sérült és fogyatékkal élő család számára készítettek csomagokat, amelyben mindenből egy adag volt: tészta, üdítő, rizs, valamint sok kedvesség

A legtöbb csomagot a legsúlyosabb fogyatékossággal élők kapták: mozgássérültek, kerekesszékesek, hallássérültek, azok, akiknek igazán nagy szükségük van erre az adományra.

 – mesélte Targoncás Józsefné Marika, akinek a hozzátartozói is súlyosan sérültek. A csomagosztás során Marika először dolgozott a baptistákkal Kőbányán, és ez az élmény mély nyomot hagyott benne.

Múlt szombaton a zsíros kenyereket kentük. 150 méter hosszú sor állt, nagyon megható volt. Most pedig a baptisták és az Üdvhadsereg elképesztő szeretettel adta nekünk kiosztásra a csomagokat, amelyeket a villamosmegállókban osztunk szét. Fantasztikus ez a rengeteg munka, és az összefogás, amit itt láttam. 

– teszi hozzá.

Marikát az élete tette érzékennyé

Életem során közelről tapasztaltam a betegségek súlyát: anyukám sztrókos lett, az anyósom demenciával küzdött, a férjem rákos volt, apukám rákja pedig az egész sorozatot indította el. Ezek a nehézségek mélyen megérintettek, megtanítottak az empátiára és arra, hogy az emberi szenvedés nem maradhat figyelem nélkül. Ezért érzem szükségét, hogy segítsek másoknak: mert tudom, milyen érzés tehetetlennek lenni, és hiszem, hogy a segítség fényt hozhat a legnehezebb időkben is.  

– teszi hozzá őszintén Marika. 

Kiss Judittal a kórházban ismerkedtem meg, amikor anyám sztrókos lett, férjem és apám pedig rákos betegséggel küzdött. Judit pszichológusként kísérte végig a történetünket, fantasztikusnak tartom mindazt, amit csinál. Az a rengeteg energia, amit az emberek megsegítésére fordít, egyszerre felemelő és inspiráló. Képes mozgósítani a betegeket és az egészségeseket egyaránt, segítve őket az élet folytatásában. Úgy véli, hogy a beteg ember is tud másokon segíteni, ezért ösztönzi őket arra, hogy tegyenek önmagukért és másokért is.

– mondja Marika Kiss Judit pszichológus munkája kapcsán.

 Hálás vagyok, mert összetart ez a csapat, és részese lenni számomra hihetetlenül pozitív élmény. Így könnyebb szembenézni a legsúlyosabb betegségekkel és az élet minden területével. Fantasztikus látni ezt a rengeteg munkát és az összefogást.

– teszi hozzá. 

Az én történetem nagyon hosszú és nehézségekkel teli. Sok embert elveszítettem magam körül. Egész életemben ápoltam a családomat. Közelről láttam az emberek küzdelmeit és nehézségeit, ezért ma is szívesen segítek, ahol tudok. Tudom, milyen nehéz. A legnehezebb mindig is az, hogy pozitívak maradjunk. Ezért csodálom annyira ezt a jó energiát és őszintén örülök, hogy a részese lehetek. 

 – zárja gondolatait Marika. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu