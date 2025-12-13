„Sok embert elveszítettem” – Marikát szerettei küzdelme inspirálta, így próbál reményt adni

Az ünnepek közeledtével sokan ajándékokkal kedveskednek szeretteiknek, de Targoncás Józsefné, mindenki Marikája számára a segítés életforma: családtagjai betegségein keresztül megtapasztalta az emberi szenvedés súlyát, és ma súlyosan sérült és fogyatékkal élő személyeknek nyújt reményt jótékonysági csomagokkal. Mutatjuk a részleteket!

Jótékonyság: Kiss Judit pszichológus (jobbra) és Targoncás Józsefné (balra) összedolgoznak, hogy ételt kapjanak a súlyos fogyatékossággal élők. (Fotó: Bors)

„ Tudom, milyen érzés tehetetlennek lenni ” - jótékonyság a nehéz sorsúakért

A sztrókon átesettek és hozzátartozóik idén 50 súlyosan sérült és fogyatékkal élő család számára készítettek csomagokat, amelyben mindenből egy adag volt: tészta, üdítő, rizs, valamint sok kedvesség.

A legtöbb csomagot a legsúlyosabb fogyatékossággal élők kapták: mozgássérültek, kerekesszékesek, hallássérültek, azok, akiknek igazán nagy szükségük van erre az adományra.

– mesélte Targoncás Józsefné Marika, akinek a hozzátartozói is súlyosan sérültek. A csomagosztás során Marika először dolgozott a baptistákkal Kőbányán, és ez az élmény mély nyomot hagyott benne.

Múlt szombaton a zsíros kenyereket kentük. 150 méter hosszú sor állt, nagyon megható volt. Most pedig a baptisták és az Üdvhadsereg elképesztő szeretettel adta nekünk kiosztásra a csomagokat, amelyeket a villamosmegállókban osztunk szét. Fantasztikus ez a rengeteg munka, és az összefogás, amit itt láttam.

– teszi hozzá.

Marikát az élete tette érzékennyé.

Életem során közelről tapasztaltam a betegségek súlyát: anyukám sztrókos lett, az anyósom demenciával küzdött, a férjem rákos volt, apukám rákja pedig az egész sorozatot indította el. Ezek a nehézségek mélyen megérintettek, megtanítottak az empátiára és arra, hogy az emberi szenvedés nem maradhat figyelem nélkül. Ezért érzem szükségét, hogy segítsek másoknak: mert tudom, milyen érzés tehetetlennek lenni, és hiszem, hogy a segítség fényt hozhat a legnehezebb időkben is.

– teszi hozzá őszintén Marika.

Kiss Judittal a kórházban ismerkedtem meg, amikor anyám sztrókos lett, férjem és apám pedig rákos betegséggel küzdött. Judit pszichológusként kísérte végig a történetünket, fantasztikusnak tartom mindazt, amit csinál. Az a rengeteg energia, amit az emberek megsegítésére fordít, egyszerre felemelő és inspiráló. Képes mozgósítani a betegeket és az egészségeseket egyaránt, segítve őket az élet folytatásában. Úgy véli, hogy a beteg ember is tud másokon segíteni, ezért ösztönzi őket arra, hogy tegyenek önmagukért és másokért is.

– mondja Marika Kiss Judit pszichológus munkája kapcsán.

Hálás vagyok, mert összetart ez a csapat, és részese lenni számomra hihetetlenül pozitív élmény. Így könnyebb szembenézni a legsúlyosabb betegségekkel és az élet minden területével. Fantasztikus látni ezt a rengeteg munkát és az összefogást.

– teszi hozzá.

Az én történetem nagyon hosszú és nehézségekkel teli. Sok embert elveszítettem magam körül. Egész életemben ápoltam a családomat. Közelről láttam az emberek küzdelmeit és nehézségeit, ezért ma is szívesen segítek, ahol tudok. Tudom, milyen nehéz. A legnehezebb mindig is az, hogy pozitívak maradjunk. Ezért csodálom annyira ezt a jó energiát és őszintén örülök, hogy a részese lehetek.

– zárja gondolatait Marika.