KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem hallgat tovább! Házasság első látásra Zsoltja kitálalt Rebekáról, ebben nincs köszönet!

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 20:00 / FRISSÍTÉS: 2025. december 23. 20:17
vitapárkapcsolat
Deák Rebeka és Horváth Zsolt házassága válással végződött, de adtak maguknak még egy utolsó esélyt. Nem jártak sikerrel: Házasság első látásra Beccája azóta másik férfi oldalán boldog, Zsolt pedig hosszú hallgatás után kiöntötte a szívét.
mkb
A szerző cikkei

Házasság első látásra Zsoltja csendes típusnak tűnt a műsorban, és a TV2 realityje óta sem „haknizott” a sajtóban. Nem úgy, mint exfelesége, Rebeka, akire azóta rá is talált a szerelem, a műsor első évadából megismert Andris személyében. Zsolt eddig csendben figyelte az eseményeket, ám most kitálalt.

Házasság első látásra Zsoltja nem maradt csendben tovább.
A Házasság első látásra Rebeka és Zsolt számára válással végződött, az énekesnő azóta más férfi mellett boldog (Fotó: Tv2)

Házasság első látásra Zsoltja a szakítás után: „Remete-üzemmódba kapcsoltam“

A Házasság első látásra 3. évadában csak egy páros döntött egyöntetűen a folytatás mellett: Kármen és Dani, de azóta ők is szakítottak… Deák Rebeka és Horváth Zsolt hullámhegyek és -völgyek után állt egymással szemben a végső döntéskor. Rebeka egy szerelmi vallomás után azt mondta, szeretné folytatni a házasságát a grafikus férfival, ám Zsolt azt mondta, váljanak el, és tiszta lappal indulva kezdjenek újra randevúzni. Mára tudjuk, ezúttal sem jártak sikerre. Rebeka pedig azóta új férfi mellett boldog.

S hogy mi a helyzet Zsolttal?

A műsor óta eltelt időszakban „remete-üzemmódba” kapcsoltam, mert szükségem volt egy átmeneti, de mindenre kiterjedő szociális-detoxra. Ki kellett értékelnem a műsor tapasztalatait, revizionáltam saját magam és próbáltam meghatározni azt, hogy a nyilvánosságban milyen önazonos, konstruktív szerepet tölthetek be a jövőben – kezdte közösségi oldalán az exférj.

„Az én lejáratásom sem túl nagy ár”

Sok támadást kaptam, ezért sokat gondolkoztam azon, hogy reagáljak-e azokra a vádakra, amikkel az ex-feleségem az utóbbi hetekben körbehaknizta a komplett bulvármédiát. 

Tudom, hogy ennek nem az én lejáratásom volt a célja, ez nem rólam szólt, hanem – mint minden más az életében – csak saját magáról. Arról, hogy továbbra is róla szóljanak a hírek, hogy lájkokat gyűjtsön, hogy validálja a viselkedését és az azonnali váltást az új párkapcsolatát illetően. Ennek érdekében viszont az én lejáratásom sem túl nagy ár

– fejtette ki álláspontját a férj, aki a műsor során sokat tanult önmagáról és a kapcsolatokról.

Ahogy a forgatások alatt, úgy a műsor folyamán és utána is próbáltam intelligensen, kulturáltan, emberi módon rendezni és kikommunikálni az aktuális helyzetet annak érdekében, hogy a béke megmaradjon és ha lehet, a másik fél ne essen negatív megítélés alá.” 

Én az ő érdekében igyekeztem a valóságot maximális diszkrécióval kezelni, ezért legtöbbször inkább hallgattam. Ő – ha minimális érdeke is fűződött/fűződik hozzá – a valósághamisítás eszközével él. Dehát nem vagyunk egyformák. Az én szótáramban például a szeretet és az érdek nem szinonimák

– szúrt oda az énekesnőnek a grafikusként dolgozó férfi, aki nagyon bízott a műsor pszichológusaiban, hogy megfelelő párt találnak neki.

Házasság első látásra Rebeka és Zsolt
A műsor alatt a közönség kedvenc párosa voltak, mára igencsak elmérgesedett a helyzet (Fotó: TV2)

A kegyelemdöfés... 

A páros a válás után ugyan még randizni kezdett, de végül nem találták meg a közös hangot, sőt, kifejezetten ellenséges lett a helyzet.

Kívánom, hogy legyen sikeres és boldog a legújabb szerelmével és bízom benne, hogy ez a jövőben, a rólam terjesztett, büdös nagy kamusztorik nélkül is működni fog! Én nem kezdek el mocskolódni és kitálalni (annak ellenére, hogy lenne mit) és tartom magam az elveimhez, amit az ő megnyilvánulásai sem fognak befolyásolni” – zárta csípős mondanivalóját. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu