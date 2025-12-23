Nem hallgat tovább! Házasság első látásra Zsoltja kitálalt Rebekáról, ebben nincs köszönet!

Házasság első látásra Zsoltja csendes típusnak tűnt a műsorban, és a TV2 realityje óta sem „haknizott” a sajtóban. Nem úgy, mint exfelesége, Rebeka, akire azóta rá is talált a szerelem, a műsor első évadából megismert Andris személyében. Zsolt eddig csendben figyelte az eseményeket, ám most kitálalt.

Házasság első látásra Zsoltja a szakítás után: „Remete-üzemmódba kapcsoltam“

A Házasság első látásra 3. évadában csak egy páros döntött egyöntetűen a folytatás mellett: Kármen és Dani, de azóta ők is szakítottak… Deák Rebeka és Horváth Zsolt hullámhegyek és -völgyek után állt egymással szemben a végső döntéskor. Rebeka egy szerelmi vallomás után azt mondta, szeretné folytatni a házasságát a grafikus férfival, ám Zsolt azt mondta, váljanak el, és tiszta lappal indulva kezdjenek újra randevúzni. Mára tudjuk, ezúttal sem jártak sikerre. Rebeka pedig azóta új férfi mellett boldog.

S hogy mi a helyzet Zsolttal?

„A műsor óta eltelt időszakban „remete-üzemmódba” kapcsoltam, mert szükségem volt egy átmeneti, de mindenre kiterjedő szociális-detoxra. Ki kellett értékelnem a műsor tapasztalatait, revizionáltam saját magam és próbáltam meghatározni azt, hogy a nyilvánosságban milyen önazonos, konstruktív szerepet tölthetek be a jövőben” – kezdte közösségi oldalán az exférj.

„Az én lejáratásom sem túl nagy ár”

„Sok támadást kaptam, ezért sokat gondolkoztam azon, hogy reagáljak-e azokra a vádakra, amikkel az ex-feleségem az utóbbi hetekben körbehaknizta a komplett bulvármédiát.

Tudom, hogy ennek nem az én lejáratásom volt a célja, ez nem rólam szólt, hanem – mint minden más az életében – csak saját magáról. Arról, hogy továbbra is róla szóljanak a hírek, hogy lájkokat gyűjtsön, hogy validálja a viselkedését és az azonnali váltást az új párkapcsolatát illetően. Ennek érdekében viszont az én lejáratásom sem túl nagy ár

– fejtette ki álláspontját a férj, aki a műsor során sokat tanult önmagáról és a kapcsolatokról.

„Ahogy a forgatások alatt, úgy a műsor folyamán és utána is próbáltam intelligensen, kulturáltan, emberi módon rendezni és kikommunikálni az aktuális helyzetet annak érdekében, hogy a béke megmaradjon és ha lehet, a másik fél ne essen negatív megítélés alá.”

Én az ő érdekében igyekeztem a valóságot maximális diszkrécióval kezelni, ezért legtöbbször inkább hallgattam. Ő – ha minimális érdeke is fűződött/fűződik hozzá – a valósághamisítás eszközével él. Dehát nem vagyunk egyformák. Az én szótáramban például a szeretet és az érdek nem szinonimák

– szúrt oda az énekesnőnek a grafikusként dolgozó férfi, aki nagyon bízott a műsor pszichológusaiban, hogy megfelelő párt találnak neki.