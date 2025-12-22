KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kegyetlenül meggyilkoltak egy kutyát az ercsi menhelyen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 20:35
Megrázó kegyetlenség rázta meg november 18-án az ercsi Shíva menedékhelyet, ahol ismeretlen elkövető hatolt be a telephelyre. Lion, a menhely egyik kutyája célzott mérgezés áldozata lett, és bár számára itt egy új élet kezdődött volna, az állatot már nem lehetett megmenteni.
Bors
A szerző cikkei

November 18-án megrázó tragédia történt Ercsiben, a Kutyasegély-szolgálat Alapítvány Shíva menedékhelyén. Wegera György állatvédő, a menhely vezetője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egyik kutyájuk, Lion mérgezés következtében elpusztult. A feltételezések szerint az elkövető megrongálta a telek kerítését, így jutott be a menhely területére, majd célzottan Lion kenneljéhez ment, ahol megmérgezte az állatot. A kutya életét már nem lehetett megmenteni - írja a DUOL.

Lion
Lionnak a menhely egy újabb esély volt a jobb életre. Fotó: Wegera a kommunikátor Facebook-oldala

Felfoghatatlan kegyetlenség Lion halála

Sokan talán legyintenének, mondván: „csak egy kutya”, ám akik ismerik a menedékhely munkáját, pontosan tudják, hogy Lion számára itt egy új esély, egy jobb élet kezdődött. Valaki mégis úgy határozott, hogy ezt a lehetőséget kegyetlen módon elragadja tőle. Ráadásul nem elszigetelt esetről van szó: november elején a menedékhely „nagy maciját”, Lénát is megmérgezték. Két szeretett állat, két kioltott élet – értelmetlenül, felfoghatatlan kegyetlenséggel.

Mi visz rá valakit arra, hogy egy olyan helyre hatoljon be, ahol nap mint nap az állatok életéért, gyógyulásáért, második esélyért küzdenek? Erre nincs magyarázat és nincs mentség. A menedékhely dolgozói megrendülten, de még elszántabban folytatják a munkát. A kutyákért, akiknek nincsen hangjuk. Az igazságért, amelyre várnak. És azért, hogy ilyen borzalom többé ne történhessen

– írta Facebook oldalán a menhely vezetője. 

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is kiemelt figyelemmel kíséri a menedékhely sorsát. A tavalyi évben egy példaértékű összefogásnak köszönhetően 18 000 ember adománya jutott el az alapítványhoz, amely lehetővé tette egy melegedő kialakítását. Az új létesítményben a kutyák biztonságos, komfortos környezetben gyógyulhatnak és erősödhetnek.

Biztonsági kamerarendszer védi a kutyákat az ercsi menhelyen

Az elmúlt időszakban sajnálatos incidensek történtek a Kutyasegélyszolgálat Alapítvány telephelyén: ismeretlen elkövetők több kutyát is megmérgeztek. A történtek nemcsak az állatok életét követelték, illetve veszélyeztették, hanem súlyosan megrendítették az ott dolgozók és önkéntesek biztonságérzetét is

– írta közleményében az ASURA cége, akik a kamerákat felszerelték a menhely területére. 

Számunkra a biztonság nem csupán üzlet, hanem felelősség és emberi érték. Tudjuk, hogy a technológia életet menthet – és ebben az esetben szó szerint. Nem minden a pénzről szól: amikor lehetőségünk van segíteni, megtesszük

– áll a közleményben. 

Az ASURA által felszerelt kamerák ezeket biztosítják:

  • 24 órás megfigyelést biztosít a hét minden napján.
  • Távoli hozzáférést, hogy az alapítvány munkatársai bárhonnan ellenőrizhessék a telephelyet.
  • Mozgásérzékelést és riasztási funkciókat, hogy azonnal reagálhassanak gyanús eseményekre.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
