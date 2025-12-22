Kegyetlenül meggyilkoltak egy kutyát az ercsi menhelyen

November 18-án megrázó tragédia történt Ercsiben, a Kutyasegély-szolgálat Alapítvány Shíva menedékhelyén. Wegera György állatvédő, a menhely vezetője a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egyik kutyájuk, Lion mérgezés következtében elpusztult. A feltételezések szerint az elkövető megrongálta a telek kerítését, így jutott be a menhely területére, majd célzottan Lion kenneljéhez ment, ahol megmérgezte az állatot. A kutya életét már nem lehetett megmenteni - írja a DUOL.

Lionnak a menhely egy újabb esély volt a jobb életre. Fotó: Wegera a kommunikátor Facebook-oldala

Felfoghatatlan kegyetlenség Lion halála

Sokan talán legyintenének, mondván: „csak egy kutya”, ám akik ismerik a menedékhely munkáját, pontosan tudják, hogy Lion számára itt egy új esély, egy jobb élet kezdődött. Valaki mégis úgy határozott, hogy ezt a lehetőséget kegyetlen módon elragadja tőle. Ráadásul nem elszigetelt esetről van szó: november elején a menedékhely „nagy maciját”, Lénát is megmérgezték. Két szeretett állat, két kioltott élet – értelmetlenül, felfoghatatlan kegyetlenséggel.

Mi visz rá valakit arra, hogy egy olyan helyre hatoljon be, ahol nap mint nap az állatok életéért, gyógyulásáért, második esélyért küzdenek? Erre nincs magyarázat és nincs mentség. A menedékhely dolgozói megrendülten, de még elszántabban folytatják a munkát. A kutyákért, akiknek nincsen hangjuk. Az igazságért, amelyre várnak. És azért, hogy ilyen borzalom többé ne történhessen

– írta Facebook oldalán a menhely vezetője.

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is kiemelt figyelemmel kíséri a menedékhely sorsát. A tavalyi évben egy példaértékű összefogásnak köszönhetően 18 000 ember adománya jutott el az alapítványhoz, amely lehetővé tette egy melegedő kialakítását. Az új létesítményben a kutyák biztonságos, komfortos környezetben gyógyulhatnak és erősödhetnek.

Biztonsági kamerarendszer védi a kutyákat az ercsi menhelyen

Az elmúlt időszakban sajnálatos incidensek történtek a Kutyasegélyszolgálat Alapítvány telephelyén: ismeretlen elkövetők több kutyát is megmérgeztek. A történtek nemcsak az állatok életét követelték, illetve veszélyeztették, hanem súlyosan megrendítették az ott dolgozók és önkéntesek biztonságérzetét is

– írta közleményében az ASURA cége, akik a kamerákat felszerelték a menhely területére.

Számunkra a biztonság nem csupán üzlet, hanem felelősség és emberi érték. Tudjuk, hogy a technológia életet menthet – és ebben az esetben szó szerint. Nem minden a pénzről szól: amikor lehetőségünk van segíteni, megtesszük

– áll a közleményben.