Hatalmasat tévedtek az orvosok, íngyulladásnak hitték a fiatal nő rákos megbetegedését

A pennsylaniai Northamptonból származó Brooke Bailey elárulta, hogy orvosai tévesen íngyulladást diagnosztizáltak nála és fizikoterápiára utalták, miközben közel sem ez volt a helyes diagnózis. A betegség megváltoztatta a nő egész életét.

Súlyos betegség támadta meg a nőt, az orvosok tévedtek

Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A 23 éves nő 2025 márciusában elkezdett egy műkörömszalonban dolgozni, de hamarosan fájni kezdett a csípője. Orvoshoz is elment szakvéleményt kérni, de fájdalma olyan súlyos volt, hogy nem tudta elvégezni a fizikoterápiát, így MRI-t kért.

A vizsgálatok után kiderült, hogy Baileynek kétfajta daganata van, egyik a combcsontjában, másik pedig az ágyékában. Negyedik stádiumú Ewing-szarkómát diagnosztizáltak nála, ami egy csontokból és lágy szövetekből kiinduló, ritka és agresszív rákfajta. Ez a diagnózis sokként érte, főleg, hogy az orvosok azt sugallták a kezdetekben, hogy azért vannak fájdalmai, mert magas és egész nap körömszalonban ül.

„Voltak napok, amik rosszabbak voltak, mint mások, és próbáltam kitalálni, mi ezt váltotta ki, de akkoriban nem jöttem rá. Voltak napok, amikor a fájdalom hármas, máskor pedig hetes erősségű volt” - idézi szavait az Unilad.

Jelenleg kemoterápiát kap a daganataira, és azt javasolja a hasonló cipőben járó embereknek, hogy kérjék ki több szakember véleményét is, ha úgy érzik, panaszaikat félrediagnosztizálták. Állapota súlyossága ellenére Bailey azt is elmondta, hogy megkönnyebbült, hogy most már teljes diagnózist kapott, és tudja, mivel kell megküzdenie. Bár hat kemoterápián fog átesni, az újévben megvizsgálják szükség van-e műtétre a daganatok eltávolításához.

„Megtanultam, hogy valójában te vagy saját magad legnagyobb támogatója, és ha nem tetszik, amit valaki mond, akkor keress fel valaki mást. Bárcsak én is így tettem volna" - tanácsolta.