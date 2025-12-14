Gyilkosság a Morrison's 2-ben: családi tragédiák után ölt László

A Morrison's 2 gyilkosság áldozatát, pénteken (dec 12.) helyezték örök nyugalomra. A 25 éves Gábor sokkoló halálát egy súlyos autóbalesethez hasonló, brutális erejű ostorcsapás-sérülés okozta. A gyilkos, a 27 éves A. László feldolgozatlan traumák sorozatával küzdött, vélhetően ezek is közrejátszottak a szórakozóhelyen tanúsított brutalitásában. A család a jövő héten szembesül a fiú halálának utolsó pillanataival, amikor tekintik meg a mindössze 37 másodperces, helyszíni kamerafelvételt.
A. László, a gyanúsított, kőművesként dolgozott, és néhány éve költözött csak Erdélyből Budapestre. Életét gyökeresen megváltoztatta egy nyári, súlyos autóbaleset, melyben elhunyt nevelőapja, és elveszítette édesanyját. Kisfia is megsérült a balesetben. A Bors értesülései szerint A. László párja nem sokkal a tragédia után, elköltözött a gyermekkel. A gyanú szerint a családi tragédiák és a feldolgozatlan gyász vezetett a Morrison's 2 szórakozóhelyen történt, értelmetlen brutalitáshoz.
Kiderült, Gábor halálának hivatalos oka: Lichy József, a sértetti képviselő szerint nem egy egyszerű ütés, hanem egy brutális erejű trauma végzett a fiatalemberrel.
Úgy hívják ezt, hogy ostorcsapás sérülés, ami általában az autóbaleseteknél szokott előfordulni. Gábor esetében egyébként az egyes számú nyakcsigolya bal oldalában, a főverőér szakadt meg.
Ez a halálos trauma azt jelenti, hogy a gyanúsított két ökölcsapása akkora lendülettel csapta hátra Gábor fejét, mint egy súlyos ütközés. Az erő okozta a főverőér szakadását, ami azonnali halálhoz vezetett.
A rendőrség birtokában van az a biztonsági kamerafelvétel, ami perdöntő lehet az ügyben. A sértetti képviselő szerint, a cselekményt bemutató felvétel mindössze 37 másodpercig tart. A felvételt a jövő héten nézheti meg a család, az ügyvéddel.
Valószínűleg Gábor édesapja, vagy lánytestvére vállalja a szörnyű terhet és együtt megyünk megtekinteni a kamerafelvételt
A kamerafelvétel tartalma, a jogi minősítés szempontjából kulcsfontosságú. Ha a felvétel bizonyítja, hogy az ostorcsapás-sérülést az ütés okozta, A. László emberölés miatt kerülhet börtönbe. Ha az esés miatt történt a nyaksérülés, halált okozó testi sértésre enyhülhet a vád.
A Morrison's 2-ben történt gyilkosság nyomozása, a felvétel megtekintése után kaphat végleges irányt.
