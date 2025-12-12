Szívszorító: így temették el a Morrison's-ban meggyilkolt Gábort

Mint ismeretes, november 29-én éjjel, rendőrök és mentősök hada lepte el a budapesti Morrison's 2 szórakozóhelyet. Bent ugyanis tragédia történt: a csupán bulizni érkező mosonmagyaróvári fiatalt, a 25 éves F. Gábort bulizás közben két ütéssel leterítette a 28 erdélyi kőműves, A. László. Gábor eszméletlenül csuklott össze, és bár először a szórakozóhely egészségügyi személyzete, majd a mentősök is próbálták megmenteni az életét, a kórházban később elhunyt.

Utolsó útjára kísérték a Morrison's 2-ben meggyilkolt Gábort Fotó: Tények

Eltemették a Morrison's 2-ben meggyilkolt Gábort

Az eset az egész országot megrázta, főleg, hogy kiderült: a két férfi korábban sosem találkozott, a Morrison's-ban is csupán pár szót váltottak egymással. Bár azt a mai napig nem tudni, hogy pontosan min kaptak össze, annyi bizonyos, hogy László szinte azonnal ütött, az F. család jogi képviselő, Dr. Lichy József ugyanis korábban elmondta: alig egy percen belül megtörtént a tragédia.

Lényegében kevesebb, mint egy perc az egész cselekmény! Úgy hívják ezt, hogy ostorcsapás sérülés, ami általában autóbaleseteknél szokott előfordulni. Gábornak az egyes számú nyakcsigolya bal oldalán futó főverőere szakadt meg



- mondta korábban a Borsnak az ügyvéd.

A család azóta is romokban hever, a mai napon pedig újabb próbatétel elé állította őket az élet: délután végső útjára kísérték Gábort - számolt be a Tények. Úgy tudni, hogy az újrónaifői temetőben tartott szertartáson rengetegen részt vettek, a könnyező tömeg hófehér virágokkal búcsúzott a tragikus sorsú fiataltól. Testvére a temetés előtti napokon szívszaggató sorokkal búcsúzott fivérétől:

Nem csak az fáj, hogy meghaltál, hanem az, hogy ilyen módon, ilyen fiatalon, ilyen értelmetlenül. Szeretném hinni, hogy valahol mégis hallod, amit most írok. Hogy átmegy valami ebből az egész fájdalomból és abból a szeretetből, amit talán túl ritkán mutattam. Gábor, hiányzol. Hiányzol úgy is, hogy külön éltünk. Hiányzol úgy is, hogy mindketten a saját életünket jártuk



- írta közöségi oldalán.

A. László azóta is rácsok mögött van. Korábban ugyan vallomásában azt mondta, hogy önvédelemből ütött, azóta viszont előkerült egy aznap készült felvétel is, melynek megtekintése után az ügy emberölésre változott.