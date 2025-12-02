Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Az események felgyorsultak: mentőben született meg a kis Laura

baba
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 15:35
mentőszolgálatmentő
Szülést vezettek le a mentősök. A megindító eset sokakat meghatott.

Az ercsi mentősöket egy 38 hetes kismamához riasztották, aki sűrű fájásai miatt kért segítséget. Az életmentők azonnal a helyszínre érkeztek. A mentőben született Laura – írta közleménében az Országos Mentőszolgálat.

A mentőben született meg a kisbaba
Fotó: Gé

Az életmentők perceken belül helyszínre értek és megvizsgálták a kismamát, akivel aztán el is indultak a kórházba, útközben azonban az események felgyorsultak, így a mentő félreállt és bajtársaink felkészültek a szülés biztosítására és az édesanya támogatására

– írták a posztban.
 

A mentésirányítás rögtön esetkocsit riasztott a helyszínre, őket azonban a kis Laura nem várta meg, néhány perc múlva hangos sírással érkezett meg mentőápoló bajtársunk karjaiba. Az első sírás pillanata minden jelenlévő számára felemelő volt

– folytatták a megható történetet.

A mentőben született meg a kisbaba
 

A mentők megvizsgálták és ellátták a babát és a büszke anyukát, amihez rövidesen az esetkocsi egysége is csatlakozott. Laurát és édesanyját végül stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink

– olvasható a beszámolóban.

Az OMSZ boldog és egészséges életet kíván az újszülöttnek és gratulál a szülőknek és a mentésben résztvevőknek.

A népszerű poszt alá rengeteg komment érkezett. Köztük a kis Laura szülei is odaírtak a bejegyzéshez:

Köszönjük a mentősök gyors segítségét, és a jó kívánságokat, mi vagyunk Laura szülei

– írták a képhez.

Sokan viccelődtek, hogy mi lesz vajon hivatalosan a kisbaba születési helye, mások pedig meghatottan köszönték meg a mentősök munkáját:

Gratulálok, ez nagyon csodálatos szép volt! Elismerésem a mentősöknek, hogy ilyen felkészítőek, minden téren!

 

 

