Az események felgyorsultak: mentőben született meg a kis Laura

Az ercsi mentősöket egy 38 hetes kismamához riasztották, aki sűrű fájásai miatt kért segítséget. Az életmentők azonnal a helyszínre érkeztek. A mentőben született Laura – írta közleménében az Országos Mentőszolgálat.
Az életmentők perceken belül helyszínre értek és megvizsgálták a kismamát, akivel aztán el is indultak a kórházba, útközben azonban az események felgyorsultak, így a mentő félreállt és bajtársaink felkészültek a szülés biztosítására és az édesanya támogatására
– írták a posztban.
A mentésirányítás rögtön esetkocsit riasztott a helyszínre, őket azonban a kis Laura nem várta meg, néhány perc múlva hangos sírással érkezett meg mentőápoló bajtársunk karjaiba. Az első sírás pillanata minden jelenlévő számára felemelő volt
– folytatták a megható történetet.
A mentők megvizsgálták és ellátták a babát és a büszke anyukát, amihez rövidesen az esetkocsi egysége is csatlakozott. Laurát és édesanyját végül stabil állapotban szállíthatták kórházba bajtársaink
– olvasható a beszámolóban.
Az OMSZ boldog és egészséges életet kíván az újszülöttnek és gratulál a szülőknek és a mentésben résztvevőknek.
A népszerű poszt alá rengeteg komment érkezett. Köztük a kis Laura szülei is odaírtak a bejegyzéshez:
Köszönjük a mentősök gyors segítségét, és a jó kívánságokat, mi vagyunk Laura szülei
– írták a képhez.
Sokan viccelődtek, hogy mi lesz vajon hivatalosan a kisbaba születési helye, mások pedig meghatottan köszönték meg a mentősök munkáját:
Gratulálok, ez nagyon csodálatos szép volt! Elismerésem a mentősöknek, hogy ilyen felkészítőek, minden téren!
